MotoGP, Gran Premio di Valencia: Bagnaia a un passo dal titolo

È da 13 anni che un pilota italiano non vince il titolo iridato della classe regina: l’ultimo fu Valentino Rossi nel 2009. Ed è addirittura dal 1972 che manca la vittoria di un pilota italiano su una moto italiana: in quel caso a trionfare fu Giacomo Agostini in sella a una MV Agusta. Oggi 6 novembre 2022, Pecco Bagnaia con la sua Ducati ha l’occasione di riscrivere la storia del nostro motociclismo a Valencia. In testa al Motomondiale, prima dell’ultima gara ha 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo: gli basterà un 14esimo posto o una mancata vittoria del francese.

Bagnaia vince il titolo se: le combinazioni

L’eccezionale rimonta sul campione in carica era già stata completata. Dopo la vittoria di Sepang, Bagnaia ha allungato in classifica, portando a 23 i punti di vantaggio sul francese. Adesso manca poco, pochissimo al titolo mondiale. Bagnaia, è lapalissiano, se lo aggiudicherà se arriverà al traguardo prima di Quartararo. E anche se entrambi non andassero a punti.

Al di là del piazzamento che otterrà il francese, al pilota italiano basterà il 14esimo posto per vincere matematicamente il titolo: questo perché otterrebbe due punti e il rivale transalpino, con i 25 della vittoria, arriverebbe al massimo a pari punti. Ma in quel caso a vincere il titolo sarebbe il pilota Ducati, che nel 2022 vantà più vittorie (finora 7 a 3). Per Bagnaia è inoltre sufficiente che Quartararo non vinca a Valencia: in questo caso, anche se il pilota Ducati non dovesse conquistare punti, il rivale non riuscirebbe comunque a superarlo in classifica.

Orario di partenza e come guardare la gara

Sul circuito Ricardo Tormo scatterà in pole position Jorge Martin, davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Quarta posizione per Fabio Quartararo, ottavo Francesco Bagnaia, che ha salvato una qualifica difficoltosa con la terza fila. Il Gran Premio della Comunità Valenciana inizia alle ore 14: si può seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, così come in streaming su Now e du Dazn. La gara sarà poi trasmessa in differita da TV8 alle ore 17.