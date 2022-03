MotoGp, gran premio del Qatar stasera su Tv8: cosa sapere sulla gara

Su il sipario sulla nuova stagione di MotoGp con la prima gara dell’anno. Stasera 6 marzo, alle 21 su Tv8, andrà in onda la differita del gran premio del Qatar Losail, da anni nastro di partenza del mondiale. Per la prima volta da 26 anni non ci sarà Valentino Rossi, che ha lasciato il mondo delle corse dopo nove titoli vinti tra tutte le categorie. Il pubblico italiano non deve però disperare, dato che al via della stagione ci saranno ben sette piloti dello Stivale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

MotoGp, cosa sapere e chi sono i favoriti della nuova stagione

Orfana dei dominatori del passato, nei recenti anni la MotoGp ha visto avvicendarsi al primo posto della classifica diversi piloti. Vista la concorrenza sempre più agguerrita (14 dei 24 piloti al via hanno un titolo in bacheca), è lecito aspettarsi battaglia anche per la stagione 2022. Occhi puntati ovviamente sul campione uscente Fabio Quartararo, ancora in sella a una delle due Yamaha ufficiali che per anni hanno reso grande Valentino Rossi. Per la corsa al titolo impossibile non inserire anche Marc Marquez. Il campione spagnolo sembra essersi messo alle spalle i due infortuni alla spalla che lo hanno tormentato nelle passate stagioni e punta alla vittoria. «Sono in ritardo di condizione», aveva detto la settimana scorsa l’asso di Cervera. «Per il Qatar farò di tutto per essere pronto».

Tra i favoriti anche Joan Mir in sella alla Suzuki e il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia. La Ducati ha mostrato un ottimo passo nei test e il pilota torinese potrebbe avere la chance di stupire dopo gli ottimi risultati dello scorso anno. Oltre a lui anche altri sei piloti del nostro Paese, su cui spicca Franco Morbidelli sulla Yamaha ufficiale al fianco del campione del mondo Quartararo. Atteso esordio per lo Sky Racing Team Vr46, la squadra di proprietà di Rossi, che avrà in sella il fratello di Valentino, Luca Marini, e Marco Bezzecchi. Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio invece correranno con la livrea Ducati del team Gresini, mentre Andrea Dovizioso tornerà per la 20esima stagione nel Motomondiale con i colori della Yamaha Petronas.

MotoGp, la griglia di partenza del gran premio del Qatar stasera 6 marzo alle 21 su Tv8

Un po’ a sorpresa, la prima pole position della MotoGp è di Jorge Martin con la sua Ducati Pramac, che ha fermato il cronometro sull’1.53.011. Dopo di lui un eccezionale Enea Bastianini su un’altra Ducati, con la livrea del team Gresini, a soli 147 millesimi. Chiude la prima fila Marc Marquez con la Honda, per quasi tutta la sessione in prima posizione. Quarta casella per l’australiano Jack Miller, che precederà in griglia i fratelli spagnoli Aleix e Pol Espargarò, rispettivamente su Aprilia e Honda.

Solo settimo Francesco Bagnaia, apparso un po’ spento per tutta la sessione, che ha preceduto in qualifica Brad Binder su KTM e Joan Mir su Suzuki. Grandissima difficoltà per le due Yamaha ufficiali, con il campione del mondo Quartararo solo undicesimo davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli. Per quanto riguarda gli altri italiani della MotoGp, Marco Bezzecchi partirà 15esimo dopo un buon Q1 in qualifica, Luca Marini sarà 17esimo, Andrea Dovizioso 20esimo e subito dietro di lui Fabio di Giannantonio.