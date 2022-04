MotoGP, Gran Premio del Portogallo: griglia di partenza, circuito e dove vedere la gara

Dopo le tappe in Qatar, Indonesia, Argentina e Stati Uniti, la MotoGp torna in pista domenica 24 aprile in Europa: è il giorno del Gran Premio del Portogallo, che si corre dal 2020 a Portimão, sulla pista dell’Autódromo Internacional do Algarve. Griglia di partenza, storia del circuito, dove vedere la gara: le cose da sapere.

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo

A scattare in pole position, la settima della sua carriera in MotoGp, sarà Johann Zarco (Ducati Pramac). Il pilota francese si è lasciato alle spalle in qualifica gli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargarò (Aprilia). Marc Marquez (Honda), beffato da una bandiera gialla e protagonista anche di una brutta caduta nelle libere 3, parte in terza fila, dal nono posto. L’italiano Enea Bastianini (Ducati Team Gresini), leader della classifica piloti della classe regina, scatta dal diciottesimo posto in griglia, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) addirittura dall’ultimo, dopo uno spaventoso ruzzolone nelle qualifiche.

MotoGP, il circuito del Gran Premio del Portogallo

L’Autódromo Internacional do Algarve è uno dei circuiti più insidiosi, e per questo affascinanti, d’Europa. Lunga poco più di 4,684 chilometri, la pista è caratterizzata da 15 curve e da una serie di saliscendi naturali che lo rendono decisamente spettacolare: sorge infatti sulle colline attorno alla cittadina portoghese di Portimão. Nella stagione 2020 ha ospitato per la prima volta l’edizione del Gran Premio del Portogallo di MotoGP, così come di Formula 1: i vincitori delle due gare disputate finora in Algarve sono stati Miguel Oliveira e Fabio Quartararo, mentre in F1 c’è stata una doppietta di Lewis Hamilton.

MotoGP, dove vedere il Gran Premio del Portogallo

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp inizia alle ore 14. Prima, alle 12:20, corrono i piloti della Moto3, mentre alle 15:30 sarà il turno della Moto2. Le gare saranno visibili in diretta su Sky e, in streaming, sulla piattaforma NOW. In chiaro, la gara della MotoGP sarà poi trasmessa in differita su TV8, a partire dalle 21:50.