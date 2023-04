MotoGP, Gran Premio delle Americhe: griglia di partenza, sprint race, dove vedere la gara

È in programma oggi il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale. Dopo le vittorie di Francesco Bagnaia (Ducati) in Portogallo e di Marco Bezzecchi (VR46 Racing) in Argentina, l’Italia alla ricerca del tris in MotoGP per quanto riguarda le vittorie dei piloti. I quel di Austin saranno ancora assenti Marc Marquez (Honda), sostituito da Stefan Bradl, Enea Bastianini (Ducati), vincitore un anno fa, sostituito da Michele Pirro, e Pol Espargarò. Le cose da sapere.

MotoGP, Gran Premio delle Americhe: la Sprint Race

Dal primo all’ultimo giro, la Sprint Race di Austin corsa sabato ha visto il dominio assoluto di Bagnaia. Il pilota italiano ha trionfato davanti alla Honda di Alex Rins e alla Ducati Pramac di Jorge Martìn. Nonostante il successo nella gara “corta”, Bagnaia resta secondo in classifica generale (53 punti) a una sola lunghezza Bezzecchi (54), che ha chiuso la Sprint Race al sesto posto.

MotoGP, Gran Premio delle Americhe: la griglia

Le qualifiche hanno stabilito la griglia di partenza di Sprint Race e Gran Premio. In prima fila scattano Bagnaia, Rins e Luca Marini. In seconda Alex Marquez, Bezecchi e Aleix Espargaró. In terza Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Johann Zarco. In quarta fila partono Jack Miller, Brad Binder, Martin. Poi Mir, Morbidelli, Oliveira; Di Giannantonio, Nakagami, Pirro; R. Fernandez, A. Fernandez, Bradl; Folger.

MotoGP, Gran Premio delle Americhe: il circuito

Gran Premio motociclistico delle Americhe si svolge dal 2013 sul circuito di Austin, che già dall’anno prima era sede del Gran Premio degli Stati Uniti d’America di Formula 1. Il record di vittorie appartiene, ben 7, a Marc Marquez. Un successo a testa per Rins e Enea Bastianini, che qui ha vinto l’anno scorso.

Simply unbeatable today! 💯 Much to the delight of Davide Tardozzi! 😅#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/M12PH2PgOM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 15, 2023

MotoGP, Gran Premio delle Americhe: come vedere la gara

Il Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su Now. Semaforo verde alle ore 21, dopo le gare di Moto3 (ore 18) e Moto2 (ore 19:15). Sarà possibile assistere alla terza prova del Motomondiale anche in chiaro su TV8, ma in differita: Moto 3 alle 20:15, Moto2 alle 21:30, MotoGP alle 23.