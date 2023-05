Mostro 2, dopo Dahmer Netflix racconta i fratelli Menendez

Netflix ha trovato il suo prossimo mostro. La serie antologica di Ryan Murphy, inaugurata con Jeffrey Dahmer, proseguirà con un focus sulla famiglia Menendez, nello specifico sui fratelli Erik e Lyle. Originari di Cuba, nel 1989 assassinarono i genitori nella loro casa a Beverly Hills. Un caso già più volte raccontato in televisione con documentari e inchieste e che ha ispirato numerose serie tv. La seconda stagione di Mostro giungerà, come già avvenuto per la storia di Dahmer, assieme a un esclusivo documentario che potrebbe avvalersi di interviste agli stessi killer, oggi ancora in carcere. L’uscita è prevista al momento per il 2024.

Mostro 2, chi sono i fratelli Menendez al centro della nuova serie Netflix

La seconda stagione della serie antologica di Netflix racconterà la vita dei fratelli Lyle ed Erik Menendez. Rispettivamente classe 1968 e 1970, erano membri di una famiglia di successo nel mondo degli affari con cui vivevano a Beverly Hills. Poco più che maggiorenni però, nell’agosto 1989, assassinarono i genitori José e Kitty nella loro casa con vari colpi di arma da fuoco. Furono proprio loro a chiamare la polizia, dicendo di aver trovato i corpi una volta tornati dal cinema. Dopo lunghe indagini, vennero riconosciuti autori del delitto e arrestati nel marzo 1990. In tribunale, raccontarono di aver subito continui abusi fisici e psicologici durante l’infanzia e l’adolescenza e di aver ucciso temendo per la propria vita. Entrambi stanno scontando l’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, nella prigione statale Richard J. Donovan di San Diego.

L’annuncio della seconda stagione di Mostro è arrivato nel momento in cui il caso Menendez è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica americana. In questi giorni è infatti disponibile negli States un documentario di Peacock dal titolo Menendez – Menudo: Boys Betrayed con protagonista Roy Rossello. Ex membro della boy band portoricano Menudo, ha recentemente affermato di essere stato aggredito sessualmente proprio da José Menendez, padre di Lyle ed Erik, quando era adolescente. Non è ancora chiaro se questi ultimi sviluppi rientreranno nella serie Mostro, che però giungerà anche stavolta assieme a un documentario inedito. Il colosso dello streaming ha infatti messo in cantiere un ulteriore progetto che potrebbe vantare le parole degli stessi protagonisti dal carcere. Autore della seconda stagione della serie Netflix sarà, come per il primo capitolo, Ryan Murphy, che ne curerà la regia. Ancora ignoto il cast.

Fratelli Menendez, un caso già al centro di documentari e serie tv

Prima della serie Netflix Mostro, diverse produzioni hanno trattato il caso dei fratelli Menendez sia in forma documentaria sia romanzata. Nel 1994 Fox e Cbs presentarono personali inchieste per raccontare pedissequamente la vicenda. Ben più recente invece il film del 2017 Menendez: Blood Brothers di Lifetime con Nico Tortorella e Myko Oliver nei panni dei due killer. Nel cast anche Courtney Love, vedova di Kurt Cobain, nei panni dell’avvocato difensore Leslie Abramson. Nello stesso anno è sbarcato in tv anche uno speciale di Law & Order in otto puntate dal titolo True Crime – The Menendez Story con Edie Falco.