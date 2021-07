L’arte della vacanza

Qualche dritta per scovare una mostra anche nelle classiche mete di vacanza? Tag43 ha scelto cinque rassegne in altrettante località di montagna, termali, di mare. Per ammirare dipinti, sculture monumentali, fotografie, strisce, tra sfondi naturali d’eccezione.

Cinque mostre da visitare in vacanza

Aosta: I mille volti di Valentina di Crepax

Ad Aosta, il Centro Saint-Bénin punta su Guido Crepax. La mostra I mille volti di Valentina, aperta fino al 26 settembre, propone 100 opere – tavole originali dedicate all’icona sexy del fumetto, documenti d’archivio, pezzi di design, oggetti d’arredo, copertine di dischi, giochi, studi pubblicitari, abiti – che ricostruiscono il mondo, gli interessi, le passioni di Crepax, attraverso un percorso tematico che vuole coinvolgere il visitatore. La mostra si chiude con la ricostruzione dello studio in cui il fumettista disegnava, con il suo tavolo e la cassa del violoncello paterno, che ricorre in molte immagini (per informazioni www.regione.vda.it).

Val di Sole: Vite da corsa sull’epopea del ciclismo

Fra le vette della val di Sole, in Trentino, il castello di Caldes, maniero duecentesco restaurato negli ultimi anni, ospita la rassegna Vite di corsa, con 80 immagini, scattate dai più grandi fotografi della Magnum, che ripercorrono il rapporto fra il ciclismo e il suo pubblico. Maghi dell’obbiettivo che vanno da Robert Capa ad Alex Majoli mettono in luce il lato umano di una pratica sportiva sinonimo di fatica, sudore, chilometri macinati sotto il sole, alle intemperie. E capace di trascinare folle di sostenitori e fan incalliti. Fino al 26 settembre (www.visitvaldisole.it).

Abano Terme: Arte eroica, la vita durante il lockdown

A pochi chilometri da Padova, nel centro termale di Abano Terme, si trova il museo allestito all’interno di Villa Bassi Rathgeb. La residenza rinascimentale affrescata accoglie una collezione permanente con nomi come Moretto, Pitocchetto, Palma il Giovane. Ma fino al 29 agosto ospita anche la mostra Arte eroica, che nasce da un contest lanciato via social durante il lockdown, al quale hanno risposto artisti, fotografi, artigiani specializzati nell’intaglio, i cui lavori sono esposti in sezioni tematiche (www.museovillabassiabano.it)

Viareggio: le sculture di Park Eun Sun

Il lungomare di Viareggio, fra i luoghi simbolo della Versiglia, si colora con le sculture del coreano Park Eun Sun. L’artista per Infinita fluidità della pietra, sullo sfondo del mare, ha firmato colonne, spirali, successioni di sfere che esaltano le caratteristiche dei materiali. Marmo e granito vengono scolpiti, levigati, spaccati e quindi ricomposti, a rappresentare un fluire simile a quello delle emozioni umane. Fino al 5 settembre (www.continiarte.com).

Napoli: al Mann P.P.P di Sasha Vinci

A Napoli, il Mann, Museo archeologico nazionale, propone fino al 10 settembre Sasha Vinci presenta P.P.P. Possibile politica pubblica, con disegni, sculture, installazioni, fotografie che dialogano con le opere della raccolta permanente. L’artista originario di Modica, impegnato nella lotta per il rispetto della Terra, riflette sulla necessità di una nuova coscienza, in ambiti diversi, ispirandosi a Pier Paolo Pasolini (P.P.P.) (www.museoarcheologiconapoli.it).