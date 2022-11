Dal re dei paparazzi a Picasso, cinque mostre da non perdere

Due passi nel bello aiutano sempre. E le prossime festività possono essere il momento giusto per scegliere di visitare una mostra. Tag43 ve ne propone cinque che dalla Marca Trevigiana alla Sardegna puntano su fotografia, radici della creatività, dialogo fra moderno e Cinquecento, ritratto di una scrittrice del calibro di Virginia Woolf e omaggio alla Guernica di Picasso, contro tutte le guerre.

Ron Galella, a Conegliano gli scatti del “padrino dei paparazzi”

Cosa c’è dietro agli scatti di Ron Galella, fotografo americano morto poco più di sei mesi fa a 91 anni? Lo racconta Paparazzo superstar, allestita a Conegliano, nel Trevigiano, con oltre 180 pezzi che ripercorrono la carriera straordinaria di Ronald, nato nel Bronx, a New York, da genitori italiani. Il suo lavoro per cogliere le stelle dell’epoca, sorprendendole in attimi di quotidianità, era fatto di attese, imboscate, depistaggi, inseguimenti, che Galella talvolta affrontava camuffandosi, per mimetizzarsi ancora meglio. Nascono così foto di star come Paul Newman, Liza Minnelli, Robert De Niro, Madonna, e ancora Lady Diana, Luciano Pavarotti, Mick Jagger, Gianni Versace e tantissimi altri nomi del jet-set mondiale. Tutti racchiusi in un archivio che vanta più di 3 milioni di scatti, costati al “padrino dei paparazzi” aggressioni, fratture, ricoveri in ospedale e cause legali al vetriolo. L’appuntamento trevigiano, con immagini tratte proprio dall’archivio conservato in New Jersey, illustra anche quattro decenni di storia del costume. Fino a 29 gennaio 2023. www.paparazzosuperstar.com

L’arte inquieta a Palazzo Magnani di Reggio Emilia

È un’occasione ghiotta, quella di vedere tante opere di alto livello, firmate dai mostri sacri del Novecento. Da non perdere a Reggio Emilia, dove a Palazzo Magnani va in scena L’arte inquieta, per indagare in 140 lavori da Paul Klee ad Anselm Kiefer il rapporto fra creazione e interiorità dell’artista, che talvolta raggiunge punte di follia. Nelle sale, organizzate secondo un criterio tematico, sfilano i volti, i dubbi, le mappe interiori, i conflitti personali, le ricerche di esponenti di punta del panorama internazionale, come Max Ernst, Jean Dubuffet, Hans Hartung, o pittori di casa nostra quali Antonio Ligabue, Cesare Zavattini, Emilio Isgrò. Ma sono esposti anche i lavori che provengono dagli archivi del San Lazzaro, lo storico manicomio cittadino, per ribadire quanto sia complesso stabilire confini fra “normalità” e alienazione, anche in un processo liberatorio come quello creativo. Fino al 12 marzo 2023. www.palazzomagnani.it

Il Rinascimento alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Un colloquio inedito fra passato e presente, quello che propone a Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria con Nunzio incontra Perugino, ossia un confronto fra due sculture contemporanee e il Rinascimento incarnato dal maestro di Raffaello nell’Annunciazione Ranieri, connotata da una linea pulita, da un’organizzazione armonica degli spazi, da colori schiariti dalla luce. Nunzio, artista nato in provincia de L’Aquila, che con le sue opere plastiche rigorose si è affermato oltre il Vecchio Continente, dei lavori esposti dice che sono «l’una l’ideale sviluppo di una curva che avvolge le due figure del dipinto, l’altra la proiezione di uno spazio interpretato come architettura». La mostra è anche l’opportunità per visitare la ricca collezione permanente. Fino al 9 gennaio 2023. www.gallerianazionaledellumbria.it

Virginia Woolf al Palazzo Altemps di Roma

Entrare nel mondo di una grande scrittrice? Lo fa Palazzo Altemps di Roma con la rassegna Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing life, che rimanda alla mentalità moderna, alle frequentazioni e all’apertura con cui l’autrice di Gita al faro e La signora Dalloway prende contatto dopo il trasferimento con la famiglia proprio nel quartiere londinese di Bloomsbury. Nel 1904 Virginia lascia Kensington per la nuova destinazione malfamata, in cui ogni giovedì per il dopocena la sua casa si riempiva di giovani che discutevano di bello, bene, verità, con una freschezza, una forza rivoluzionaria e un’ironia che hanno di certo lasciato il segno nella formazione della Woolf. Le opere esposte, dipinti, disegni, sculture, testi, sottolineano appunto come Bloomsbury abbia contribuito alla libertà creativa della scrittrice, grazie a una ventata di ricerca e novità. www.museonazionaleromano.beniculturali.it

Picasso e Guernica in Sardegna

È l’opera che per eccellenza rappresenta gli orrori, la morte, l’assenza di pietà, il vuoto, la devastazione, il dolore portati dalla guerra. Guernica, realizzata da Picasso nel 1937 in dimensioni monumentali, attraverso una sorta di monocromo, raffigura il bombardamento dell’omonima città basca da parte delle forze nazionaliste, nell’ambito della guerra civile spagnola. Ma è un grido contro ogni forma di guerra, che colpisce indifferentemente uomini, animali, natura. Il Man di Nuoro, a 70 anni da quando il capolavoro fu esposto a Milano, con la rassegna Picasso e Guernica ne ripercorre la genesi attraverso le fotografie di Dora Maar, all’epoca compagna di Pablo, ma in un’altra sezione analizza anche l’impatto che l’esperienza ha avuto sulla produzione successiva del grande spagnolo, attraverso studi e incisioni. Fino al 19 febbraio 2023. www.museoman.it