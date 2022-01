Cosa mostra

Sono pronte a soddisfare i gusti dei palati più esigenti. Parliamo delle mostre appena inaugurate, o che apriranno a breve, nel Paese, e che offrono l’opportunità di un tour in piena sicurezza alla scoperta del bello. In palazzi storici o strutture di ultima generazione, ci si potrà perdere tra corridoi e gallerie dal fascino direttamente proporzionale alla qualità delle opere esposte. Dal rinascimento all’arte contemporanea, passando per un gigante dell’Avanguardia come Kandinsky, le rassegne selezionate per voi da Tag43.

Le cinque mostre da visitare in questo inizio di 2021

1- Venezia, si accende il fuoco degli artisti

A Venezia, dove quest’anno va in scena la Biennale d’arte, la rassegna On fire, alla Fondazione Cini, sull’Isola di San Giorgio, ruota attorno a un elemento della natura che ha sempre calamitato l’interesse degli artisti, il fuoco. Al centro dell’esposizione convivono le due anime delle fiamme, viste come distruttrici e rigeneratrici. Si potranno ammirare le creazioni prodotte da nomi del calibro di Alberto Burri, Jannis Kounellis, esponente dell’Arte povera e autore di pezzi realizzati con le bombole del gas, Claudio Parmiggiani che ricorre a fuoco, cenere, fumo, polvere. Dal 21 aprile al 24 luglio. www.visitcini.com

2- Rovigo, in viaggio con Kandinsky

Certo a Kandinsky, padre dell’Astrattismo lirico, sono state dedicate parecchie rassegne. Ma quella di Palazzo Roverella, a Rovigo, che parte il 26 febbraio, conta un percorso cronologico vastissimo, restituito attraverso ben 70 pezzi dell’artista moscovita. L’evento rodigino scommette sui motivi che fanno da fil rouge nell’ampio corpus firmato da Vasilij. Spiccano: il costante riferimento alla musica, il legame con la tradizione popolare russa e con l’inventiva siberiana. Fra le sale del museo veneto, si coglierà l’avvicinarsi all’Avanguardia di Kandinsky, che dopo aver conosciuto Matisse e Gauguin procede per accostamenti cromatici, lasciandosi alle spalle la resa naturalistica degli oggetti. Fino al 26 giugno. www.palazzoroverella.com

3- Milano, la riscoperta della passione di Cristo

Quando pensiamo alla scena figurativa del Novecento italiano, in genere non ci sovvengono soggetti religiosi. Ma i grandi, da Manzù a Casorati passando per Carrà, in realtà si sono cimentati anche su temi legati al mondo sacro. Oggi quelle opere sono riassunte nella collettiva allestita dai primi di marzo al Museo Diocesano di Milano. La rassegna attraverso 40 opere punta i riflettori sulla Passione di Cristo, interpretata in maniera trasversale, dando risalto alla profondità del dramma e dei sentimenti sottesi agli episodi che raccontano l’ultima fase della vita di Gesù Cristo. Dal 2 marzo al 29 maggio. www.chiostrisanteustorgio.it

4- Carpi, San Nicolò i 500 anni del Convento dei frati

La mostra Il principe e la sua chiesa, organizzata a Carpi, nel modenese, dal prossimo aprile, a 500 anni dall’inaugurazione del convento dei frati, ripercorre le vicende di San Nicolò. La storia del monumentale edificio progettato da Baldassare Peruzzi, poco valorizzato e conosciuto rispetto alle strutture classiche del Rinascimento, viene raccontata ai Musei di Palazzo dei Pio attraverso disegni, progetti architettonici, bolle pontificie, miniature del XVI e XVII secolo, testi stampati del Quattrocento. Ma figureranno anche dipinti e apparati decorativi realizzati ad hoc per la struttura emiliana. Dal 9 aprile al 26 giugno. www.palazzodeipio.it

5 – Catanzaro, la materia plasmabile di Aron Demtz

L’itinerario ideale fra le esposizioni da non perdere transita anche da Catanzaro, dove il Museo Marca propone il lavoro di Aron Demetz, scultore che, come molti artigiani della sua terra, la val Gardena, esordisce con opere in legno. Noto a livello internazionale, l’altoatesino per le statue giovanili scova nei boschi materiale corroso dal tempo e dal fuoco, i cui segni rimangono sui corpi adolescenziali intagliati. Demetz ricorre anche a bronzo, vetro, gesso, inserendosi nel filone inaugurato da Giacometti e che predilige l’uso di materia plasmabile. Esposti anche i disegni, che consentono di ripercorrere la strada che conduce alla scultura finita. Autarkeia. Il richiamo della materia. Fino al 31 marzo. www.museomarca.info