Mostre e rassegne all’aperto: cinque mete dalla Val Gardena a Napoli

Due passi nell’arte aiutano sempre a ricaricare le batterie. E a maggior ragione se le opere sono inserite in contesti naturali, spettacolari musei a cielo aperto, ideali da visitare nel periodo estivo. Tag43 ha selezionato cinque località in cui sculture monumentali si intrecciano con scenari mozzafiato: dalle Dolomiti a Napoli, passando per il lago d’Iseo, Pistoia e Roma.

Respirare l’arte in Val Gardena

Fra i paesaggi tutelati dall’Unesco, fino al 25 settembre, si tiene la Biennale di Ortisei e della Val Gardena, con installazioni, gruppi plastici, lavori tessili che si aggiungono alle creazioni ereditate dalle rassegne precedenti. Gli artisti del panorama contemporaneo, provenienti da Paesi diversi, presentano fra le vette pezzi che invitano a riflettere su due temi centrali: la tutela della Terra e il rapporto tra il territorio montano, l’uomo e gli animali che lo abitano. Fra i numerosi espositori figurano la toscana Chiara Camoni, che predilige materiali naturali, e il londinese Giles Round, che gioca con monocromi e assemblaggi. La rassegna è accompagnata da laboratori ed eventi collaterali per tutta l’estate (www.biennalegherdeina.org).

Giacinto Bosco e la poesia del lago d’Iseo

Fra il lungolago e l’arsenale, con scorci illuminati dai riflessi dell’acqua, Iseo omaggia Giacinto Bosco, scultore figurativo siciliano fra i più accreditati nello scenario di casa nostra. Con 40 lavori in bronzo, alcuni monumentali, che si inseriscono nel solco del classicismo che ha caratterizzato parte del Novecento, Doppio sogno. L’amore tra mitologia e mitografia propone figure che richiamano leggerezza, incanto, poesia. Slanciati verso la luna, i personaggi di Bosco si tengono in equilibrio aggrappandosi a funi infinite, o su altalene fissate al cielo, su scale e sedie. Con un senso onirico amplificato dallo sfondo lacustre. Fino all’11 settembre (www.giacintobosco.com).

Michelangelo Pistoletto torna a Pistoia

Precursore dell’Arte povera, Michelangelo Pistoletto è legato a Pistoia, dove illustrò quasi 30 anni fa il suo progetto utopico, poi concretizzatosi nella Cittadellarte di Biella, sua città natale. Dal 25 giugno al 25 settembre il protagonista della cultura figurativa italiana torna nella città toscana, dove per la personale Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria, saranno proposte in sedi diverse, fra palazzi storici e scorci all’aperto, opere iconiche come Venere degli stracci, Tempo del giudizio, Porta segno arte e un classico quale Terzo Paradiso, composto da una circonferenza centrale, fiancheggiata da due cerchi più piccoli e simmetrici, che alludono all’infinito. Si potranno ammirare anche opere realizzate ad hoc per l’iniziativa che esce dai confini di Pistoia, per toccare la Valdinievole, generando un rapporto dinamico fra creatività e territorio. (pistoiamusei.it).

Rivivere l’impero romano passeggiando tra i Fori

Per provare l’impressione di una passeggiata nella Città eterna di 2 mila anni fa, l’idea giusta sono i Viaggi nell’antica Roma che attraverso luci, proiezioni e filmati accompagnati dalla voce di Piero Angela fanno rivivere i Fori, cuore pulsante dell’Impero. Di forte impatto emotivo, gli spettacoli multimediali ricostruiscono i luoghi simbolo dell’antichità romana, proiettando lungo i colonnati botteghe, uffici e toilette pubbliche. Nel Foro di Augusto l’itinerario a ritroso nel tempo fa scoprire la Roma all’inizio della sua avventura imperiale. Tutto ruota attorno alla figura di Augusto, con un racconto coinvolgente ma di rigore filologico. Nel Foro di Cesare lo show itinerante tocca la colonna di Traiano, spingendosi fino alla Curia. Fino al 2 ottobre, spettacoli serali, tutti i giorni (www.viaggioneifori.it).

Salvatore Emblema a Capodimonte

Non è la prima volta che il Museo di Capodimonte punta su mostre che dialogano con le opere della collezione permanente. E per la stagione estiva l’artista scelto è Salvatore Emblema, che muovendo dalla cultura figurativa della sua terra, Napoli, ha elaborato un linguaggio astratto che guarda all’America. Segni particolari di questa rassegna? È diffusa tra le sale museali e gli scorci verdi del Real Bosco, con dipinti, lavori in iuta, fra i materiali di uso comune utilizzati da Emblema, installazioni di grandi dimensioni, che giocano sul rapporto con l’ambiente circostante, grazie agli effetti di trasparenza di reti metalliche. Fino al 30 ottobre (capodimonte.cultura.gov.it).