La mossa del pinguino, stasera 10 febbraio su Rai 2: trama, cast e storia del film sul curling con Edoardo Leo

Gli strascichi della vittoria di Stefania Constantini e Amos Mosaner a Pechino 2022 toccano anche il palinsesto televisivo. In omaggio allo storico trionfo olimpico nel curling, Rai 2 trasmetterà stasera 10 febbraio La mossa del pinguino, film del 2013 di Claudio Amendola con Edoardo Leo, Ennio Fantastichini e Ricky Memphis. Il film ottenne tre candidature ai Nastri d’Argento, tra cui quella per la categoria “Miglior commedia”. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La mossa del pinguino, trama e cast del film in onda stasera 10 febbraio 2022 su Rai 2

La trama de La mossa del pinguino si svolge nel 2005 e si concentra su un gruppo di amici che decidono di intraprendere un’impresa improbabile ma destinata a sovvertire le loro vite. A dare il via a tutto è Bruno (Edoardo Leo) che, nonostante le soddisfazioni familiari, ha un lavoro precario come custode notturno di un museo di Roma, dove lavora assieme all’amico Salvatore (Ricky Memphis). Una notte, mentre sono intenti a guardare la tv, i due vengono a conoscenza del curling, sport di cui mai avevano sentito parlare.

Bruno allora escogita un piano tanto ingegnoso quanto impossibile: mettere su una squadra per partecipare alle Olimpiadi di Torino 2006, che si terranno l’anno successivo. Salvatore ci sta ma i due scoprono che fra i requisiti basilari c’è la necessità di presentare un team di quattro atleti. Coinvolgono così Ottavio (Ennio Fantastichini), ex vigile urbano che si era sempre distinto a bocce, e Nazareno (Antonello Fassari), loro amico che non ha concorrenza nel gioco del biliardo. La moglie di Bruno, Eva (Francesca Inaudi) prova in tutti i modi a distogliere il marito dall’impresa, ma senza successo. Incredibilmente, però, i quattro vengono scelti per rappresentare l’Italia ai Giochi. Per prepararsi, Bruno ha però usato tutti i risparmi di famiglia, utili per trasferirsi in una nuova casa. C’è solo un modo per riscattarsi: vincere le Olimpiadi.

La reazione degli attori de La mossa del pinguino alla vittoria nel curling di Pechino 2022: «Avevamo previsto tutto»

«Una medaglia anche nostra? Non scherziamo, il merito è tutto di Stefania e Amos». Così Claudio Amendola, regista de La mossa del pinguino, ha commentato a Leggo la vittoria nel curling a Pechino 2022. Durante l’intervista ha svelato anche alcuni aneddoti sulla realizzazione del film, tra cui la genesi del progetto. L’ispirazione venne infatti dalla storica partecipazione della nazionale giamaicana di bob alle Olimpiadi invernali di Calgary 1988. Già protagonisti del film Cool runnings – Quattro sotto zero, i quattro atleti caraibici vissero un esordio difficile proprio come i protagonisti del film di Amendola. Nella prima performance il bob si cappottò, ma la disfatta sportiva non poté nulla contro la gloria che quella partecipazione gli regalò.

Amendola durante l’intervista a Leggo ha avuto modo di parlare anche della preparazione degli attori per girare le scene di gara. «Ci siamo fatti aiutare da un coach», ha proseguito il regista e attore romano. Inoltre, guai a paragonare il curling alle bocce. «Non c’entra nulla, è faticosissimo. Far partire sul ghiaccio una pietra di 18 chilogrammi non è roba da poco». Il protagonista del film Edoardo Leo ha invece lasciato a Facebook la sua gioia. «Avevamo previsto tutto», ha postato l’attore sui social network, accompagnando la scritta con due foto de La mossa del pinguino.