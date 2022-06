Moschettieri del re – La penultima missione: trama, cast e curiosità sul film

Pierfancesco Favino e Valerio Mastandrea sono due dei protagonisti di Moschettieri del re – La penultima missione in onda questa sera, venerdì 17 giugno 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Giovanni Veronesi e uscito nelle sale nel 2018, il film è ispirato ai romanzi I tre moschettieri e Vent’anni dopo di Alexandre Dumas e racconta, in chiave ironica, la nota storia dei moschettieri di Luigi XIV.

Moschettieri del re – La penultima missione: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Moschettieri del re – La penultima missione: la trama

Nella commedia Moschettieri del re – La penultima missione ritroviamo, un po’ invecchiati, i quattro eroi nati dalla penna di Dumas: D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos. Dopo essere stati al centro di avventurose peripezie, oggi vestono rispettivamente i panni di un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate pieno di debiti e un locandiere costantemente ubriaco. Tuttavia, quando vengono richiamati all’ordine per impugnare nuovamente la spada in nome della patria, non possono esimersi dall’accettare. E così, cinici e disillusi ma sempre abilissimi a maneggiare i loro moschetti, vengono convocati dopo vent’anni dalla regina Anna per salvare la Francia dalle spregiudicate trame del terribile cardinale Mazzarino, affiancato dalla sua cospiratrice di fiducia Milady.

Aiutati dal Servo muto e da un’estrosa Ancella, i quattro combatteranno in sella ai loro cavalli per la libertà degli Ugonotti perseguitati e, soprattutto, per la salvezza del giovanissimo e dissoluto sovrano Luigi XIV. Muovendosi tra una dimensione eroica e una prosaica, si spingeranno fino a Suppergiù, pronti a portare a casa un’altra, straordinaria missione. Forse l’ultima della loro vita. O, chi lo sa, la penultima.

Moschettieri del re – La penultima missione: il cast

Accanto a Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea nei panni di D’Artagnan e Porthos, nel cast troviamo anche Rocco Papaleo (Athos), Sergio Rubini (Aramis), Alessandro Haber (il cardinale Giulio Mazzarino), Marco Todisco (Luigi XIV di Francia), Margherita Buy (la regina Anna), Federico Ielapi (Antonio), Matilde Gioli (l’ancella Olimpia), Valeria Solarino (Cicognac), Giulia Bevilacqua (Milady), Lele Vannoli (Servo / Sergio Muto), Antonino Iuorio (l’oste), Eva Moore (la cortigiana) e Andrea Bonella (il servitore della regina Anna).

Moschettieri del re – La penultima missione: cinque curiosità sulla pellicola

1) Moschettieri del re – La penultima missione: avventura e risate

Veronesi, in sostanza, ha messo in piedi una curiosa commedia in costume che, attraverso un cast d’eccezione e alcuni dei volti più noti del cinema e della comicità italiana, si propone di raccontare i nobili ideali di un tempo, mettendo in scena un repertorio di spericolate peripezie sospese tra azione e ironia.

2) Moschettieri del re – La penultima missione: cosa succede dopo

Il film vanta anche un curioso sequel, Tutti per 1 – 1 per tutti, primo film Sky Original, andato in onda nel 2020, nello specifico la sera del 25 dicembre, su Sky Cinema.

3) Moschettieri del re – La penultima missione: alla scoperta della soundtrack

La colonna sonora della comedy è stata scritta dai Gratis Dinner, un gruppo formato da Luca Medici (più noto al pubblico come Checco Zalone), Giuseppe Saponari e Antonio Iammarino.

4) Moschettieri del re – La penultima missione: una comedy made in Basilicata

La pellicola è stata girata prevalentemente in Basilicata, toccando location come Matera, Montescaglioso, i calanchi di Aliano, il parco di Gallipoli Cognato, le Dolomiti lucane, Pietrapertosa, Venosa, Melfi, Marsicovetere, Viggiano, Marsico Nuovo ‘Piana del Lago’ e Grottole. Per qualche scena, invece, il set si è spostato a Genova, tra le mura di Palazzo Reale, e ad Ariccia, a Palazzo Chigi.

5) Moschettieri del re – La penultima missione: un mare di ottimi feedback

La critica sembra aver apprezzato particolarmente il lungometraggio di Veronesi che, oltre al Premio Flaiano per Rocco Papaleo come miglior interprete maschile, ha ottenuto quattro candidature ai Nastri d’Argento e una ai David di Donatello. Neppure gli incassi al box office sono stati deludenti: si parla di una cifra attorno ai 5.2 milioni di euro.