Mosca, ucciso scienziato russo che contribuì al vaccino Sputnik

Andrey Botikov, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo Sputnik contro il Covid-19, è stato ucciso in un appartamento di un palazzo in via Rogova, nella zona nord-ovest di Mosca. Il 47 enne Botikov, ha riferito la polizia, è stato strangolato con una cintura.

La polizia ha già fermato un 29enne, che poi durante l’interrogatorio si è dichiarato colpevole. Per gli investigatori, scrivono i media russi, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica. Secondo quanto riportato da Meduza, Botikov sarebbe il proprietario dell’appartamento in cui si è verificato l’omicidio.

❗️ One of the creators of the Russian vaccine “Sputnik V” was killed in Moscow

He was strangled by a “rent boy”, with whom the scientist did not agree on the price after a fun night.

Andrei Botikov worked as a senior researcher at the Center of Epidemiology and Microbiology. pic.twitter.com/F3BIhOc8Fu

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2023