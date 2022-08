Mosca, uccisa in un attentato la figlia di Dugin, ideologo di Putin

Un’auto guidata dalla figlia di Aleksandr Dugin è saltata in aria nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca. Per la 30enne commentatrice politica Daria, al volante di una Toyota Land Cruiser, non c’è stato nulla da fare: stava viaggiando su un’auto che apparteneva al padre, che come lei stava rientrando nella capitale russa, ma su un’altra vettura. Diversi dirigenti russi stanno accusando Kyiv di aver commissionato l’omicidio di Darya Dugina, ma in tanti ritengono che il vero obiettivo dell’attentato esplosivo fosse il padre. Tra essi il leader dell’autoproclamata filorussa Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, che sul suo account su Telegram ha scritto: «Vigliacchi infami. I terroristi del regime ucraino, nel tentativo di eliminare Aleksandr Dugin hanno fatto saltare in aria sua figlia. Era una vera ragazza russa!».

Alexander Dugin at the site near Moscow where his daughter Darya was killed tonight in a car bombing.pic.twitter.com/4lTYDMTR9s — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022

Darya Dugina era una sostenitrice della guerra in Ucraina

Sui social circolano video del luogo dell’esplosione, in cui si può vedere Dugin disperarsi con le mani tra i capelli. Secondo fonti russe i due, padre e figlia avrebbero dovuto viaggiare sulla stessa auto, ma Dugin avrebbe all’ultimo istante preso un altro veicolo. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha aperto un’indagine sull’esplosione, provocata da un ordigno installato a bordo dell’auto. Darya Dugina, nata nel 1992 e laureata in filosofia, era una giornalista abbastanza nota in Russia. Sostenitrice dell’invasione dell’Ucraina, era stata sanzionata da Stati Uniti e Regno Unito per aver diffuso disinformazione sulla guerra.

Aleksandr Dugin, forse era lui il vero obiettivo

Ben più noto il padre Aleksandr Dugin, una delle personalità più importanti dell’estrema destra russa, a cui la stampa si riferisce spesso come “l’ideologo di Putin”, con riferimento all’influenza dei suoi scritti sul presidente russo. A sua volta acceso sostenitore dell’attacco all’Ucraina (e più in generale di una politica estera più aggressiva da parte di Mosca), Dugin nel 2015 è stato sanzionato dagli Stati Uniti per il suo presunto ruolo nell’invasione russa della Crimea.