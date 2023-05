Mosca accusa: «Due droni di Kyiv contro il Cremlino». Putin illeso

Il servizio stampa presidenziale di Mosca ha comunicato attraverso l’agenzia Ria, che nella notte ci sarebbe stato un tentativo di «colpire con due droni ucraini la residenza del presidente russo al Cremlino». Una notizia che, se confermata, potrebbe portare a un’ulteriore escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, partito con l’invasione ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 e ancora in corso. Secondo quanto riferisce l’agenzia, il leader del Cremlino sarebbe illeso e oggi al lavoro fuori Mosca. Il portavoce Dmitri Peskov, poi, ha dichiarato che addirittura Putin non sarebbe stato nella propria residenza al momento dell’attacco.

Nella nota del servizio presidenziale si legge: «Nella notte scorsa è stato effettuato un tentativo di colpire con due droni ucraini la residenza del presidente russo al Cremlino; l’attacco è stato sventato e Vladimir Putin risulta illeso. Questa notte, il regime di Kyiv ha tentato di colpire con veicoli aerei senza equipaggio la residenza del presidente della Federazione russa al Cremlino». Nel rapporto, inoltre, si parla di droni già disattivati: «Due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il Cremlino. A seguito di azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che utilizzano sistemi radar, i dispositivi sono stati messi fuori uso. A seguito della loro caduta e della dispersione di frammenti sul territorio del Cremlino, non ci sono state vittime e danni materiali».

Su Telegram è stato diffuso anche un video, che sarebbe stato realizzato la scorsa notte, in cui si mostra del fumo bianco oltre le mura del Cremlino, causato dall’impatto dei droni. Nella nota si parla di «un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del presidente della Federazione, compiuto prima del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio, alla quale è prevista anche la presenza di ospiti stranieri». E Peskov, il portavoce di Putin, spiega che non ci saranno cambiamenti.

The Kremlin under a drone attack.

Something tells me that Putin’s three-days-long walk in the park to seize Kyiv is not going very well. pic.twitter.com/QiRvUPeVbM

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 3, 2023