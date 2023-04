Mosca, Piazza Rossa chiusa 12 giorni prima della Giornata della Vittoria

In vista della parata militare della Giornata della Vittoria, in programma il 9 maggio, le autorità russe chiuderanno al pubblico già dal 27 aprile la Piazza Rossa di Mosca. Non era mai successo con tale anticipo, ovvero 12 giorni: ma la questione sicurezza preoccupa molto il Cremlino. «In connessione con la preparazione e lo svolgimento di eventi solenni, la Piazza Rossa sarà chiusa al pubblico dal 27 aprile al 10 maggio 2023», ha reso noto il Servizio di guardia federale.

Il 23 aprile le autorità avevano già chiuso il Mausoleo di Lenin

Il 9 maggio è il giorno in cui la Federazione Russa celebra la “Den Pobedi”, ovvero la Giornata della Vittoria, in memoria della capitolazione della Germania nazista. Si tratta di una data molto importante per il Paese: la parata militare di Mosca dell’anno scorso, a due mesi e mezzo dall’invasione dell’Ucraina, era stata seguita con enorme attenzione anche all’estero. Il Servizio di guardia federale non aveva mai limitato l’accesso alla Piazza Rossa in preparazione della parata per un periodo così lungo. Nel 2018, scrive il Moscow Times, l’agenzia aveva transennato la Piazza Rossa dal 4 al 9 maggio, poi nel 2019 dal 6 al 9 maggio. Il 23 aprile le autorità avevano già chiuso il Mausoleo di Lenin, affacciato sulla Piazza Rossa, che riaprirà ai visitatori il 15 maggio. Il monumento funerario, che accoglie le spoglie del leader della Rivoluzione Russa e fondatore dell’Unione Sovietica, era stato riaperto una settimana prima, dopo una chiusura di due mesi per lavori di manutenzione.

Cancellata anche la tradizionale marcia del Reggimento Immortale

I funzionari del Cremlino la scorsa settimana avevano annullato la marcia del Reggimento Immortale, nel corso della quale milioni di persone sfilano (o meglio sfilavano) per le città russe con i ritratti dei famigliari che parteciparono alla Seconda Guerra Mondiale, per motivi di sicurezza. E, sempre per timore di minacce terroristiche, il più grande sindacato russo ha già cancellato le manifestazioni previste per il Primo Maggio, ricorrenza sentitissima in Russia fin dai tempi dell’Unione Sovietica. Niente cortei ma solo «un solenne incontro» a Mosca tra le principali figure della Federazione russa dei sindacati indipendenti, che conta più di 20 milioni di iscritti in tutto il Paese.