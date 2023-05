Mosca, la triste parata militare del 9 maggio

Anche quest’anno nessun aereo militare ha sorvolato la Piazza Rossa in occasione della parata militare del 9 maggio. Una celebrazione brevissima, appena 47 minuti in tutto, caratterizzata dalla presenza di un solo carro armato: un vecchio T-34 di epoca sovietica, segno che gli altri – almeno quelli che non sono andati distrutti – servono disperatamente in Ucraina.

The parade in Moscow didn’t have any modern tanks, infantry fighting vehicles or aviation. It was one of the smallest in Russian history, taking less than 10 minutes. There was one T-34 tank that took part in WWII. No Iskanders, Armata tanks, aviation. The walking part of the… pic.twitter.com/WA0EIYnEaj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 9, 2023

Nel 2022 avevano sfilato oltre 10 mila soldati

Le precedenti parate militari del Den Pobedi, avevano visto sfilare a Mosca schiere di carri armati, in una dimostrazione di forza militare volutamente ostentata dal Cremlino, che nel 2023 ha scelto il basso profilo. D’altra parte, se il 9 maggio celebra la capitolazione della Germania nazista, la vittoria in Ucraina intanto non accenna ad arrivare. E poi c’erano i timori per la sicurezza, in particolare dopo il caso dei droni abbattuti mentre sorvolavano il Cremlino. L’anno scorso, 20 carri armati di tre diversi modelli avevano attraversato la Piazza Rossa, insieme a oltre 10 mila soldati: quest’anno sono stati circa 8 mila. Nessun tank moderno, né mezzi corazzati o veicoli da combattimento per trasporto delle truppe, impiegati al fronte.

Putin: «La Russia vuole la pace come tutti»

In occasione della parata militare più modesta degli ultimi 15 anni, risicato anche il discorso di Vladimir Putin, che ha parlato per una decina di minuti. «La Russia vuole la pace come tutti», ha esordito lo zar, seduto tra due veterani pluridecorati. «Oggi la civiltà è di nuovo a un punto di svolta. Una vera guerra è stata scatenata contro la nostra patria, ma garantiremo la nostra sicurezza». Il presidente russo ha poi definito quello di Kyiv «un regime criminale», che ha assoggettato un popolo «diventato una merce di scambio nei piani dell’Occidente», vera causa del conflitto in Ucraina.

Putin, sottolineando l’importanza della presenza a Mosca dei leader delle sette ex repubbliche sovietiche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, ha infine chiesto un minuto di silenzio «in memoria dei figli, dei padri, dei nonni e di altri parenti» caduti in guerra.