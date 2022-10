Mosca mette fine alla mobilitazione parziale: «Stracciate le cartoline»

A distanza di qualche settimana dall’annuncio della mobilitazione parziale, il sindaco di Mosca ne ha comunicato la cessazione – almeno per quanto riguarda la sua città. Il primo cittadino ha avvertito i concittadini dell’annullamento delle cartoline di precetto inviate a domicilio.

Mosca mette fine alla mobilitazione parziale

Questa la comunicazione inviata ai cittadini: «Stimati moscoviti. Quando il sindaco scrive, lo fa per dare buone notizie. La mobilitazione parziale è finita, almeno e per ora soltanto nella capitale. Non nei prossimi giorni, ma da subito. Gli obiettivi sono stati raggiunti». Il messaggio di Sergey Sobjanin è stato pubblicato a mezzogiorno e la chiusura di tutti i centri di reclutamento era prevista per le 14, appena due ore dopo. Le cartoline di precetto inviate a domicilio nel corso della mobilitazione cessano dunque con effetto immediato la loro validità.

Alcuni blogger nazionalisti hanno fatto notare che, in questo modo, si dà ragione a chi ha fatto di tutto per sfuggire al reclutamento. Per combattere in Ucraina sono infatti partite solo 32.000 persone, l’un per cento scarso dei residenti idonei.

Putin aveva riconosciuto i problemi dell’operazione

Del resto Putin lo aveva anticipato tre giorni fa, al termine del vertice di Astana, quando aveva dichiarato che entro due settimane tutto si sarebbe concluso. Egli stesso non aveva negato i problemi, che fin da subito erano sembrati evidenti: «C’è stata grande confusione, legata ai vecchi registri di immatricolazione che non sono stati aggiornati per decenni. Abbiamo capito la situazione solo quando è cominciata la fase operativa della mobilitazione».

Molti cittadini residenti nella capitale erano inoltre fuggiti per evitare l’arruolamento, sia all’estero sia in altre zone della Russia. Con l’annullamento di ogni cartolina di precetto, l’amministrazione di Mosca, con il beneplacito del Cremlino, sta in qualche modo dicendo di tornare indietro, che tutto è perdonato.