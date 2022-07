Mosca, consigliere di quartiere condannato a 7 anni per aver criticato la guerra in Ucraina

In Russia parlare della guerra in Ucraina è molto pericoloso, ovviamente se si è contrari al conflitto iniziato il 24 febbraio. In base a una legge bavaglio varata da Vladimir Putin, chi diffonde notizie ritenute false oppure in grado di gettare discredito sull’esercito, può finire in carcere anche per 15 anni. La prima persona a ricevere una pena detentiva a lungo termine, emessa in base alle nuove leggi, è Alexei Gorinov, consigliere del distretto municipale Krasnoselsky di Mosca: arrestato e andato a processo per diffusione di informazioni false, ha subito una condanna a sette anni di carcere.

Gorinov, le parole che hanno portato all’arresto

Durante una riunione del municipio, Gorinov aveva parlato della morte dei bambini ucraini, rifiutandosi inoltre di chiamare la guerra in Ucraina “operazione speciale“, come da indicazione del Cremlino. «Credo che tutti gli sforzi della società civile dovrebbero mirare solo a fermare la guerra e ritirare le truppe russe dal territorio dell’Ucraina», aveva affermato Gorinov. Per la legge della Federazione Russa aveva commesso un reato, aggravato dal fatto di essere un esponente politico, con un incarico pubblico. E per questo è stato arrestato il 27 aprile.

Gorinov, cosa ha detto prima della sentenza

Durante le udienze, Gorinov ha ribadito la sua ferma opposizione all’invasione russa dell’Ucraina. «La guerra, qualunque sia il suo sinonimo, è l’ultima cosa, la più sporca, vile, indegna del titolo di uomo. Pensavo che la Russia avesse esaurito il suo limite alle guerre nel 20esimo secolo. Tuttavia, il nostro presente è Bucha, Irpin e Hostomel. Questi nomi significano qualcosa per voi?», ha detto ieri in aula. Prima della sentenza, Gorinov ha mostrato un foglio con scritto: «Hai ancora bisogno di questa guerra?». Secondo le organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani, sono almeno 50 le persone che, già arrestate, rischiano una condanna come quella inflitta a Gorinov. Tra esse ci sarebbe anche la collega Elena Kotenochkina, direttrice del distretto municipale, che però si è data alla fuga ed è ancora ricercata dalla polizia. Almeno duemila le persone che, invece, finora se la sono cavata con una multa.