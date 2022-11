Mosca, a Capodanno il Museo della Vittoria organizzerà giochi patriottici per bambini

Il Museo della Vittoria di Mosca, il più grande in Russia tra quelli dedicati alla storia militare, ha annunciato che inizierà il nuovo anno ospitando una serie di giochi patriottici per bambini a tema Seconda guerra mondiale. Come riportato dal sito ufficiale del museo, l’evento ludico si chiamerà “Proteggi il nuovo anno” e richiederà ai suoi partecipanti tra i 6 e i 12 anni di «vincere le forze oscure» che «hanno alzato di nuovo la testa e vogliono riportare indietro la storia»: un evidente riferimento alla “denazificazione” che le forze russe, secondo il Cremlino, stanno portando avanti in Ucraina.

Piccoli partecipanti per un grande Capodanno patriottico

Il Museo della Grande Guerra Patriottica, noto anche come Museo della Vittoria, si trova sulla Poklonnaja Gora, collina che rappresenta uno dei punti più alti di Mosca, ed è stato aperto al pubblico nel 1995. Il sito web del museo spiega che i bambini partecipanti «dovranno trovare una via d’uscita da un labirinto intricato, aggirare le trappole esplosive» e molto altro: «Dopo aver superato tutti questi ostacoli, tutti diventeranno dei veri difensori della Patria!». Il mese scorso, dozzine di città in tutta la Russia hanno annunciato l’intenzione di ridurre o annullare le celebrazioni di Capodanno, la festa più sentita dell’anno in Russia, in modo da poter utilizzare i fondi per aiutare i soldati russi e le loro famiglie. Ma nel suo piccolo, per così dire, il museo vuole rendere comunque indimenticabile la notte di San Silvestro.

Nelle università sono invece in arrivo lezioni di ideologia

Nel corso del 2022, il ministero dell’Istruzione russo ha introdotto momenti di confronto obbligatori nelle scuole, allo scopo di promuovere il patriottismo tra gli studenti. Dal prossimo anno accademico, inoltre, negli atenei della Federazione con ogni probabilità sarà inserita un corso di ideologia in grado che spiegherà la Russia putiniana, i suoi fondamenti e il suo futuro.