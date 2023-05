Mosca, droni sulla capitale all’alba: colpiti due edifici residenziali

Almeno due edifici di Mosca colpiti da un attacco di droni. Lo hanno riportato l’agenzia Ria Novosti e lo stesso sindaco della capitale Sergei Sobyanin che hanno parlato di diverse esplosioni fra le sei e le sette di stamattina. Non si registrano vittime o feriti gravi, ma solamente danni lievi alle strutture. «Tutti i servizi di emergenza sono sul posto e i residenti evacuati», ha sottolineato il primo cittadino. In Ucraina intanto proseguono gli attacchi su Kyiv, dove nella notte sono stati abbattuti circa 30 droni russi di matrice iraniana.

Le foto mostrano danni a finestre e alla facciata di due edifici residenziali

Colpite due strutture residenziali distanti dal centro di Mosca. Si troverebbero l’una in via Profsoyuznaya 98, nel sud-ovest della città, e l’altra in via Atlasova, nel distretto amministrativo di Novomoskovsk, a sud della capitale. I video disponibili sui social network mostrano lievi danni alle strutture soprattutto sulla facciata e alle finestre. Altre testimonianze hanno riportato un terzo attacco a un edificio di Leninsky Prospekt. Con un post su Telegram, Sobyanin ha rassicurato la popolazione, invitandola inoltre a condividere in Rete solamente notizie verificate. Il governatore della regione, Andrey Vorobyov, invece ha confermato l’abbattimento di tutti gli otto droni. Cinque infatti sono stati distrutti dal sistema Pantsir, altri tre hanno deviato dalla traiettoria originale per danni ingenti.

#Russia It is funny how Russian propagandists are feeling proud that Rublyovka, a prestigious residential area in Moscow, is protected. Given that other less elite neighbourhoods have been damaged, regular citizens might get angry. pic.twitter.com/8Arul8sxaN — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 30, 2023

Per quanto impossibile, come sottolineano anche i media statunitensi, stabilire con certezza l’autore degli attacchi, la Russia ha già puntato il dito contro l’Ucraina parlando di terrorismo. Quello odierno è tuttavia il secondo raid di droni sulla capitale da inizio maggio. Nella notte fra il 2 e il 3 infatti due velivoli senza pilota avevano tentato di raggiungere e colpire il Cremlino prima di essere intercettati e distrutti in volo. Allora la Russia parlò di un attentato contro il presidente Vladimir Putin, mentre si diffuse la possibilità che fosse una messinscena della stessa Mosca. Al momento, Kyiv e il presidente Zelensky non hanno rivendicato l’attacco alla capitale, pur avendo preannunciato la preparazione di una massiccia controffensiva.

Continuano i raid su Kyiv: nella notte un morto e quattro feriti

Contraerea in azione anche in Ucraina, a seguito di massicci attacchi sulla capitale Kyiv. Come ha riportato l’Aeronautica ucraina, nella notte la Russia ha effettuato un raid con 31 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana. L’attacco, il 17esimo dall’inizio del mese, sarebbe iniziato alle 23.30 di ieri sera, terminando solamente alle 4.30 di stamani, ora locale. Al momento si registrano un decesso e quattro feriti. Danni ingenti anche agli edifici e alle auto in diverse parti della città per la caduta dei detriti. Notizie di raid non solo a Kiev ma anche nelle regioni centrali di Cherkasy, Kirovohrad, Mykolayiv e nella meridionale Kherson.