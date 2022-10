Mosca, arrestato per aver ascoltato in auto musica ucraina

Il tribunale distrettuale di Tverskoy, a Mosca, ha condannato Anton Usov a 15 giorni di carcere e a pagare una multa di 50 mila rubli (quasi 800 euro) per aver ‘screditato’ l’esercito russo e aver fatto resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito da alcuni attivisti per i diritti umani, il 12 ottobre l’uomo è stato fermato dalla polizia stradale e fermato perché in auto stava ascoltando musica ucraina. Usov, a quanto risulta padre single con quattro figli minorenni a carico, è stato portato nella stazione di polizia dove gli sono stati notificati i reati, e da lì immediatamente trasportato al centro di detenzione speciale di Mneviniki. Non è il primo caso del genere a Mosca. A settembre una donna è stata portata via dalla polizia perché stava ascoltando nel suo appartamento un inno ucraino. Gli agenti le hanno preso le impronte digitali ma per lei non c’è stata alcuna condanna.

In Crimea un dj è stato arrestato per aver riprodotto in un bar una canzone pro Kyiv

In Crimea sempre per lo stesso motivo sono fioccati arresti e multe. Lo scorso 16 agosto un dj è stato arrestato perché su richiesta di un avventore aveva riprodotto Wild Field, una canzone patriottica del rapper ucraino Yarmak, nel cui video ufficiale si sostengono i soldati di Kyiv. Il cliente che aveva fatto la richiesta ha dovuto pagare una multa di quasi 800 euro.

In #Crimea, a DJ was arrested for playing the #Ukrainian patriotic song "Wild Field" by rapper Yarmak which was ordered by a visitor. The animated clip of the song depicts soldiers of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/Gv8TRSAuRt — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2022

Prigione per chi canta Chervona Kalina, inno della resistenza ucraina

A metà settembre sempre in Crimea sei tra organizzatori e ospiti di una festa di matrimonio sono stati assicurati alla giustizia per aver cantato la canzone patriottica ucraina Chervona Kalina. A ottobre, invece, Miss Crimea Olga Valeeva è stata condannata a pagare una multa di 40 mila rubli (686 euro) per aver eseguito la stessa canzone e averla postata sui social. L’amica che compariva con lei nel video ha dovuto scontare 10 giorni di carcere.