Mosaico di Caligola diventa un tavolino da caffè

Dalle navi romane di Caligola a un appartamento di Manhattan. Parte di un mosaico romano, che un tempo decorava le imbarcazioni dell’imperatore, per 50 anni è rimasto in un appartamento newyorkese, usato come tavolino da caffè. A raccontare l’incredibile storia è Dario Del Bufalo, esperto italiano in marmi antichi, intervenuto al programma 60 Minutes della Cbs. Nel 2013, durante un firmacopie del suo libro Porphyry, aveva infatti sentito una coppia parlare del reperto, presente sul suo volume, come parte dell’arredamento domestico. Lo scorso marzo, dopo il recupero e un’attenta fase di restauro, è tornato in Italia al Museo delle navi romane di Nemi, nel Lazio.

I tentativi di recupero del tesoro di Caligola

Il mosaico, largo poco meno di un metro e mezzo, si compone di marmo verde e bianco oltre a porfido rosso porpora, colore che rimanda alla regalità. Era parte della pavimentazione di una delle navi da festa dell’imperatore Caligola, terzo esponente della dinastia giulio-claudia al potere dal 37 al 41 dopo Cristo. Le imbarcazioni attraccate nel lago di Nemi furono affondate al momento del suo assassinio.

Nei secoli successivi, numerosi progetti tentarono di riportare alla luce il tesoro romano. Il primo fu Leon Battista Alberti, che già nel XV secolo provò, senza successo, a recuperarne i resti. Nel 1895, alcuni vennero riportate a galla alcune tessere del mosaico, che destarono grande curiosità. Non è un caso che tre anni dopo, l’archeologo Rodolfo Lanciani scrisse sul New York Times di «colori brillanti, con un pavimento di porfido e serpentino con smalto bianco, oro, verde e rosso». Successivamente, e siamo agli Anni 30, Mussolini recuperati i tesori, commissionò un museo nei pressi del lago di Nemi in cui ospitarli.

La sparizione nel 1944 e il ritrovamento nel 2013

Durante la Seconda Guerra mondiale, il museo fu però prima convertito dai nazisti in rifugio antiaereo e poi distrutto nel 1944 da un incendio appiccato dagli stessi tedeschi. Fu in quel momento che il mosaico scomparve, fino al ritrovamento di Del Bufalo. «Nel mio libro è presente una foto del marmo e durante la presentazione ho sentito un uomo dire alla signora accanto a lui “Helen, guarda, questo è il tuo mosaico” e lei ha risposto “Sì, è il mio mosaico”», ha detto Del Bufalo alla Cbs. «Mi è dispiaciuto per lei ma non potevo fare altro che contattarli e chiedere loro la restituzione del reperto».

La donna, la gallerista Helen Fioratti, si è subito difesa, dicendo di aver acquistato il tavolino assieme a suo marito, il giornalista italiano Nereo Fioratti, negli Anni 60 da una nobile famiglia del nostro Paese. Le autorità americane hanno provveduto subito al sequestro e alla restituzione al governo italiano. Lo scorso marzo, dopo un’attenta sessione di restauro, il mosaico è apparso in una mostra al Museo delle navi romane di Nemi.