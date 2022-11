Morto il re delle bollicine Vittorio Vallarino Gancia

Lutto nel mondo del mondo dell’industria vitivinicola: all’età di 90 anni è morto Vittorio Vallarino Gancia. Per decenni aveva guidato l’omonima azienda di spumanti di Canelli, fondata nel 1850 dal bisnonno Carlo che, dopo aver appreso in Francia il metodo champenoise per la spumantizzazione, lo importò in Italia col nome di “metodo classico”, creando il primo spumante italiano. Nel 1975 fu anche il protagonista di uno dei più noti sequestri da parte delle Brigate Rosse.

Quattro decenni di incarichi nell’azienda di famiglia

Nato il 28 ottobre 1932, Vittorio Vallarino Gancia ha rappresentato la quarta generazione della famiglia a dirigere l’azienda fondata dal bisnonno. Il suo impegno all’interno di Gancia iniziò nel 1957, all’ufficio esportazione. Nel 1967 la nomina a direttore generale della F.lli Gancia & C., poi nel 1973 diventò amministratore delegato. In seguito, dal 1984 al 1996, è stato presidente. Vittorio Vallarino Gancia contribuì al progresso commerciale ed economico dell’azienda di famiglia, puntando in particolare sugli spumanti secchi e fu nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Nel suo curriculum diversi importanti incarichi, tra cui quelli di presidente del Consorzio dell’Asti e di Federvini. Oggi a guidare la rinomata azienda sono i suoi due figli, Massimiliano e Lamberto.

Il rapimento che cambiò la storia delle Brigate Rosse

Alla metà degli Anni 70 Vittorio Vallarino Gancia fu protagonista di uno dei più noti sequestri degli anni di piombo. Il pomeriggio del 4 giugno 1975 un nucleo armato delle Brigate Rosse lo rapì tra Canelli e Aqui Terme, al fine di ottenere un riscatto con cui finanziare l’attività dell’organizzazione terroristica. Il rapimento si risolse molto velocemente, già il giorno successivo, ma solo la termine di un drammatico conflitto a fuoco nel luogo dove Gancia era tenuto nascosto, cioè una cascina a Spiotta d’Arzello: nello scontro tra i brigatisti e le forze dell’ordine morirono Mara Cagol, all’epoca moglie di Renato Curcio, e il giovane carabiniere Giovanni D’Alfonso. Quanto accaduto ebbe profonde ripercussioni per la storia delle Brigate Rosse e più in generale degli anni di piombo, in quanto segnò una svolta verso una maggiore radicalità da parte dei militanti extraparlamentari.