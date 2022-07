È morto “l’uomo Del Monte”

All’età di 91 anni è scomparso Brian Jackson, l’attore protagonista dei celebri spot negli Anni ’80, in cui dava il suo assenso ai frutti esotici raccolti nella piantagioni, soprattutto ananas, solo dopo averli assaggiati: «L’uomo Del Monte ha detto sì», era il claim che accompagnava la pubblicità, appunto, dell’azienda agroalimentare statunitense. Jackson era da tempo malato di cancro.

Brian Jackson, non è stato solo “l’uomo Del Monte”

Nato nel 1931 a Bolton, in Inghilterra, Osmond Brian Jackson aveva iniziato la sua carriera come fotografo e cameraman della Fleet Air Arm della Marina militare del Regno Unito, per poi trascorrere molti anni sui palcoscenici teatrali, recitando con la compagnia dell’Old Vic di Londra e con la Royal Shakespeare Company, a Stratford-upon-Avon e nella capitale britannica. Nel corso dei decenni è stato protagonista di programmi radiofonici per la Bbc, così come di film e serie tv britanniche come attore, prestando inoltre la sua voce a numerosi documentari, pubblicità e trailer cinematografici. Sul grande schermo è apparso nel film La vendetta della pantera rosa, con Peter Sellers, e, in un piccolo ruolo, ne Gli eroi di Telemark, con Kirk Douglas.

“Uomo Del Monte”, gli spot sono stati trasmessi in 34 Paesi

A un certo punto della sua carriera, Jackson era stato poi assunto in esclusiva dalla Dal Monte. Per l’azienda agroalimentare “The Man From Del Monte”, in viaggio tra le piantagioni sempre in completo bianco e cappello panama in testa, aveva filmato 25 spot pubblicitari, andati in onda in 34 Paesi con Jackson a dire “Sì” in 29 lingue diverse. Dopo la lunga esperienza con Dal Monte, Jackson ha continuato a recitare soprattutto in campagne pubblicitarie andate in onda nel Regno Unito, per brand come BMW, Gucci, MasterCard, Tesco, Danone, Cofidis, Mercedes e Barclays. Appassionato di nuoto, immersioni e cricket, Jackson da giovane si era cimentato per un certo periodo anche come pugile.