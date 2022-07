Morto Antonio Cripezzi, voce e tastiere dei Camaleonti

Antonio Cripezzi, cantante, tastierista e violinista dei Camaleonti, una delle band storiche del beat italiano, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino, provincia di Chieti. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali. Cripezzi, 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute.

Antonio Cripezzi, membro dei Camaleonti fin dagli inizi

Cripezzi ieri sera si era esibito con i Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo l’esibizione aveva cenato con lo staff e alcuni fan, poi era rientrato in albergo con il resto del gruppo. Cripezzi ha fatto parte dei Camaleonti fin dalle origini, ovvero dal 1963, quando insieme al chitarrista Gerry Manzoli, al batterista Paolo de Ceglie e al bassista Livio Macchia, contattato dal chitarrista Riki Maiocchi, aveva formato la band, inizialmente chiamata Mods e poi Beatnicks. Nel 1965 il passaggio al nome “Camaleonti”: nove gli album in studio incisi dal gruppo, che ha anche pubblicato diverse raccolte. Tra le canzoni scritte da Cripezzi figurano Amico di ieri, amico perduto, Pensa e Dove curva il fiume.

Addio a Antonio Cripezzi, i messaggi dei colleghi

«Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo, caro amico», ha scritto sui social Mario Lavezzi, che negli Anni Sessanta ha fatto parte dei Camaleonti.

Così Maurizio Vandelli, voce dell’Equipe 84: «Ho saputo ora, da Lallo dei Dik Dik e confermato da Valerio Veronese dei Camaleonti, che il mio amico carissimo Tonino Cripezzi non c’è più! Un fratello per me… ciao Tonino ti voglio tanto bene… non ho parole». Questo il messaggio di Pupo: «Ho appena saputo della scomparsa dell’amico Tonino. Quanto mi dispiace. La sua voce calda e melodiosa, rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. “Eternità, spalanca le tue braccia, lui adesso è là, accanto alla felicità che dorme”».