Morto Tom Verlaine, frontman dei Television

Il chitarrista Tom Verlaine, celebre per essere stato il frontman dei Television, è morto all’età di 73 anni. A dare la notizia del decesso è stata Jesse Paris Smith, figlia di Patti, con cui il musicista aveva a lungo collaborato. Con il suo stile unico, caratterizzato dall’utilizzo di tremolo e vibrato, Verlaine è stato considerato un maestro da alcuni dei più importanti chitarristi contemporanei, da John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers a The Edge degli U2.

Vero nome era Thomas Miller, aveva assunto lo pseudonimo con cui è passato alla storia della musica ispirandosi al poeta simbolista francese Paul Verlaine. Con l’amico bassista Richard Hell aveva prima fondato i Neon Boys. Poi in seguito con Hell (poi sostituito da Fred Smith), Lloyd (chitarra) e Billy Ficca (batteria), nacquero i Television. La band si trovò spesso a suonare al CBGB, leggendario locale di New York oggi ricordato come la “culla” del punk a stelle e strisce, dove riuscì a farsi notare. Firmato il contratto con la Elektra Records, nel 1977 ecco il lancio di Marquee Moon, considerato un album fondamentale non solo per il punk e la new wave newyorkesee, ma per l’intera storia del rock.

Lo scioglimento della band e la carriera solista

Nel 1978 i Television pubblicarono il secondo disco, Adventure, più convenzionale nei toni e dalle atmosfere più rilassate. Alla fine dell’anno Tom Verlaine sciolse il gruppo per intraprendere una carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato nove dischi, gli ultimi due (Songs and Other Things e Around) nel 2006. Nel 1993 una reunion della band aveva poi portato all’album Television.

Il profondo legame con Patti Smith

Fortissimo il rapporto con Patti Smith. I due avevano avuto una relazione negli Anni 70, quando erano tra le principali figure della scena musicale underground newyorkese e, successivamente, era andati anche in tour insieme. «Il suono della chitarra di Tom è come l’urlo di un migliaio di uccellini azzurri», aveva detto la cantante una volta, parlando dell’amico, ex compagno e collega.