Morto a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters

Una tragica notizia dal mondo della musica. È scomparso a soli 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. Ne ha dato l’annuncio la rock band americana sui suoi profili social. «La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa – continua il messaggio – vivranno con tutti noi per sempre», ha scritto su Twitter l’account del gruppo capitanato da Dave Grohl. «I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile». Secondo fonti non confermate, Hawkins sarebbe stato trovato morto in un hotel di Bogotà, dove i Foo Fighters erano arrivati per esibirsi al Festival Estéreo Picnic, tappa del loro tour in America Latina. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto.

Taylor Hawkins, gli inizi e l’incontro con Dave Grohl

Taylor Hawkins era nato nel 1972 a Fort Worth, in Texas, ma era cresciuto in California, a Laguna Beach. Dopo aver suonato in diverse band, successivamente si era unito al gruppo Sexual Chocolate, che aveva accompagnato Alanis Morissette in tour e in studio. E, proprio dopo un’esibizione della cantante canadese, nel backstage aveva conosciuto Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana che dopo la morte di Kurt Cobain aveva fondato i Foo Fighters. Nel 1997 è entrato così a far parte della band, sostituendo alla batteria William Goldsmith. Nel corso degli anni, agli album e ai tour con i Foo Fighters ha affiancato altri progetti musicali. E non: insieme al resto della band, ha recitato nella recente commedia-horror Studio 666.

Taylor Hawkins, otto album con i Foo Fighters

I Foo Fighters sono un gruppo musicale rock alternativo statunitense, fondato a Seattle nel 1994 dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, che della band è voce e chitarra. Nove gli album in studio incisi dal gruppo, di cui otto con Taylor Hawkins alla batteria: l’ultimo si intitola Medicine at Midnight è è stato pubblicato a febbraio del 2021. Nel suo libro The Storyteller, Grohl Dave ha definito così Hawkins: «Il fratello di un’altra madre, il mio migliore amico, un uomo per il quale prenderei una pallottola».