È morto Takao Saito, autore del manga Golgo 13

Il 24 settembre, all’età di 84 anni, è morto Takao Saito, l’autore di Golgo 13, il manga più longevo di tutti i tempi. Nato nel 1936, Takao Saito aveva cominciato la sua carriera nel mondo dei fumetti nel 1955, con il manga Kūki Danshaku. Nel 1968 lanciò Golgo 13 con cui arrivò al successo. Il protagonista della serie è Duke Togo, un sicario internazionale, misterioso e perennemente accigliato. Golgo 13 è diventato nei decenni un cult del noir giapponese entrando nell’immaginario popolare del Paese.

Addio a Takao Saito: Golgo 13 detiene il record di longevità per un manga

La serie ottenne vari riconoscimenti tra cui nel 1975 il prestigioso premio Shogakukan come miglior manga. Nel 2002 Golgo 13 vinse il Grand Prize ai Japan Cartoonists Association Awards e nel 2005 il Premio Speciale della Giuria alla 50esima edizione del Premio Manga Shogakukan. Lo scorso luglio Golgo 13, con all’attivo 600 capitoli, è diventato il fumetto giapponese con il maggior numero di volumi pubblicati, superando Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo di Osamu Akimoto. L’unica pausa dalle pubblicazioni è stata a maggio 2020.

Takao Saito voleva che la serie continuassi con altri autori dopo la sua morte

Malato di cancro, prima della sua morte, Takao Saito aveva espresso alla casa editrice Shogakukan la volontà che la serie Golgo 13 continuasse con altri autori. Ora il compito passerà al team del suo studio Saito Production, con l’assistenza della redazione della rivista Big Comic di Shogakukan e di alcuni sceneggiatori supplementari. In Italia la J-POP ha pubblicato due raccolte di storie nel 2004 e nel 2005.

Golgo 13 di Takao Saito ha ispirato due film live action e un film di animazione

Il manga Golgo 13 ha ispirato due film live action usciti nel 1973 e nel 1977: nel primo, diretto da Junya Sato, il protagonista Duke Togo ha il volto di Ken Takakura, mentre nel secondo, diretto da Yukio Noda, è interpretato da Sonny Chiba. Nel 1983 è uscito un filmd’animazione diretto dal maestro Osamu Dezaki per Tokyo Movie Shinshache in Italia è arrivato conLogica 2000 e Yamato Video in VHS nei primi Anni 90. Nel 1998 è uscita la serie di OVA Golgo 13: Queen Bee, mentre nel 2008-2009 è andata in onda una serie anime per la televisione in 50 episodi.