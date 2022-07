È morto lo scrittore Pietro Citati

È scomparso a 92 anni lo scrittore, saggista, critico letterario e biografo Pietro Citati. Autore poliedrico, nel corso della carriera si è cimentato con successo nella saggistica e nella biografia letteraria di grandi scrittori, da Alessandro Manzoni a Franz Kafka, fino a Johann Wolfgang von e Giacomo Leopardi. Nel 1984 vinse il Premio Strega con Tolstoj, biografia romanzata dello scrittore russo edita da Longanesi l’anno precedente. Nel 1970 aveva vinto il Premio Viareggio di Saggistica con Goethe e nel 1981 il Premio Bagutta con Vita breve di Katherine Mansfield.

Pietro Citati, l’infanzia e gli studi universitari

Nato il 20 febbraio 1930 a Firenze da una famiglia nobile siciliana, aveva vissuto fino a 12 anni a Torino. Poi nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, si era trasferito con la famiglia in Liguria. Dopo la laurea in Lettere moderne conseguita nel 1951 all’Università di Pisa, come allievo della Scuola Normale Superiore, iniziò la carriera di critico letterario collaborando a riviste come Il Punto (dove conobbe Pasolini), L’approdo e Paragone. Nella seconda metà degli Anni 50 aveva insegnato italiano nelle scuole professionali di Frascati e della periferia di Roma.

Pietro Citati, critico letterario per i più importanti giornali italiani

Nel corso dei decenni, Pietro Citati ha collaborato con diverse testate. Negli Anni 60 ha scritto con Il Giorno, poi dal 1973 al 1988 è stato critico letterario del Corriere della Sera. Dal 1988 al 2011 si è occupato di critica letteraria su La Repubblica, tornando poi a scrivere sul Corriere della Sera. Aveva in seguito ripreso la collaborazione con Repubblica a partire dal 2017.