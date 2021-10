Chi era Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump morto a 49 anni

È morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi, modello, attore e showman famoso per essere stato il quarto marito di Ivana Trump. La notizia della scomparsa è stata divulgata dall’amica e collega Simona Ventura su Twitter: «Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio. Rip».

Rossano Rubicondi, L’Isola del Famosi e quel flirt con Belen

Nato nel 1972 a Roma, Rubicondi si era trasferito all’estero da giovane, per lavorare come modello. Era balzato agli onori delle cronache nel 2008, quando era diventato il quarto marito di Ivana Trump, ex moglie del futuro presidente Usa. Si erano conosciuti dieci anni prima, in una boutique di Versace dove lui lavorava come commesso per imparare meglio l’inglese. Sempre nel 2008, a causa dell’improvvisa notorietà, Rubicondi era stato scelto come concorrente del reality show L’Isola dei Famosi, condotto proprio da Simona Ventura. In quell’edizione, probabilmente la migliore, fece parlare di sé per un presunto flirt con l’allora sconosciuta Belen Rodriguez.

Rossano Rubicondi, l’amicizia con Vladimir Luxuria

Insieme a lui all’Isola dei Famosi c’era anche Vladimir Luxuria, che poi si aggiudicò quell’edizione del reality. Tra i due nacque un bel rapporto, coltivato poi negli anni: nel 2010, Luxuria tornò nelle vesti di coconduttrice e Rubicondi come inviato: «Sono sconvolta non posso crederci abbiamo vissuto una forte esperienza con te: abbiamo litigato, discusso, poi ci siamo ritrovati e abbracciati. Eri pieno di vita», ha scritto sui Facebook Luxuria.

Rossano Rubicondi, Alessi svela il motivo della morte

Rossano Rubicondi è morto a causa di un melanoma cutaneo. A rivelarlo è il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, in un editoriale in cui ricorda l’amico scomparso come «una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa», al netto di un carattere «non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi»

Rossano Rubicondi, la carriera dopo il reality show

Prima di partecipare a L’Isola dei Famosi, Rubicondi aveva lavorato come modello e aveva anche partecipato a un paio di film, recitando piccole parti. Dopo il reality show, nel 2009 ha condotto la trasmissione televisiva Cupido a fianco di Federica Panicucci, per poi apparire nella pellicola Natale a Beverly Hills in un ruolo-parodia di sé stesso: un uomo attratto da donne più anziane. Nel 2012 era tornato poi all’Isola dei Famosi, di nuovo come concorrente. Nonostante il matrimonio con Ivana Trump naufragato a pochi mesi dalle nozze, Rubicondi era rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie: i due avevano partecipato come ballerini per una notte a Ballando con le stelle nel 2018.