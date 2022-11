Morte di Roberto Maroni, le reazioni della politica

È morto a 67 anni Roberto Maroni, ex segretario della Lega, ministro dell’Interno e governatore della Lombardia. Lottava da tempo contro una grave malattia e per questo si era ritirato dalla politica attiva nel 2021. Proprio dal mondo di cui aveva fatto parte a lungo (è stato deputato dal 1992 al 2013) stanno arrivando numerosi messaggi di affetto e cordoglio.

Salvini: «Buon vento Roberto»

«Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto», ha scritto Matteo Salvini sui social per ricordare il compagno di partito.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 22, 2022

Le parole di Berlusconi e Meloni

«Mancheranno la sua lucidità e la sua visione politica, il suo incommensurabile attaccamento alla Lombardia ed alle regioni del Nord produttivo. Mi stringo al dolore dei suoi cari e degli amici della Lega», ha scritto sui social Silvio Berlusconi. Da un ex premier a quella attuale: «Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile», ha twittato Giorgia Meloni.

«Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle Istituzioni. Da Parlamentare, da Ministro, da Presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto», ha scritto Guido Crosetto, ministro della Difesa. Antonio Tajani, a capo degli Esteri, ha twittato: «Roberto Maroni è stato un protagonista della politica italiana. Ha ricoperto con grande senso dello Stato incarichi molto importanti. Difendendo sempre con coraggio le sue idee. Prego per la sua famiglia in questo momento di dolore. Riposi in pace».

Maroni, il ricordo di Gasparri e Brunetta

«Sono molto addolorato dalla prematura scomparsa di Roberto Maroni. Condivisi con lui al Viminale la prima esperienza di governo di centrodestra nel 1994 e da allora abbiamo sempre mantenuto un rapporto di amicizia, che spesso è stato utile in fasi delicate della vita del centrodestra». Ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. «Questa notizia mi lascia sgomento. Ricordo anche il legame che unì Roberto a Pinuccio Tatarella, il cui ricordo ha sempre onorato. Protagonista della vita politica ed istituzionale resta un esempio di serietà e di impegno costruttivo, fondamentale nel percorso del centrodestra, che in lui ha sempre avuto un punto di riferimento».

— Renato Brunetta (@renatobrunetta) November 22, 2022

«Addio Roberto. Un amico bravo e coraggioso che mancherà a molti. Mancherai a me», ha twittato Renato Brunetta, ricorda gli anni alla Camera condivisi con Maroni. «Fu il primo a venirmi a cercare per propormi una candidatura. Rifiutai ma forse l’idea di poter fare politica attiva mi venne da quell’episodio», ricorda su Twitter il senatore leghista Claudio Borghi.

Calderoli: «Con lui se ne va un pezzo della mia vita»

«Non trovo le parole giuste per salutare un amico, un compagno di una trentennale battaglia politica che ha cambiato e caratterizzato la nostra vita, un compagno di mille momenti insieme, di lunghissime giornate in via Bellerio, nell’ufficio di Umberto Bossi, alle feste della Lega e poi per decenni in Parlamento e al Governo. Con lui se ne va un pezzo della mia vita, della mia storia, dei miei ultimi trent’anni». Così Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari Regionali e per l’Autonomia.

Renzi: «Bello essere avversari ma collaborare sempre»

Ovviamente non mancano gli omaggi degli avversari politici. Come Matteo Renzi: «Ciao Bobo. È stato bello conoscerti, è stato bello incrociare il tuo sorriso, è stato bello essere avversari ma collaborare sempre. Un abbraccio alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve».

— Matteo Renzi (@matteorenzi) November 22, 2022

Così Paolo Gentiloni, presidente del Pd: « Ricordo Roberto Maroni, leghista appassionato, ministro competente, uomo leale, simpatico, impegnato». Questo il messaggio di Mara Carfagna: «Un abbraccio alla famiglia di Roberto Maroni, amico e collega intelligente, ironico, capace di difendere le sue idee con passione, ma anche con equilibrio. Ha segnato un pezzo della storia politica italiana, non sarà dimenticato».

— Mara Carfagna (@mara_carfagna) November 22, 2022

Anche Giovanni Toti ha salutato Maroni: «In Liguria non scorderemo i consigli e l’aiuto che ci hai dato a inizio della nostra amministrazione. La tua voglia di cambiare il Paese è stata contagiosa per molti. E se un giorno festeggeremo l’autonomia per cui ti sei sempre battuto, tanto merito sarà tuo. Ciao Roberto». Così il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi: «Un amico, una persona che ha saputo interpretare con stile e moderazione il cambiamento politico e sociale della Repubblica. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari». Questo l’omaggio candidato del Pd alla presidenza della Lombardia, Pierfrancesco Majorino: «Con la morte di Roberto Maroni la Lombardia perde una persona seria e perbene. E’ stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale. Un abbraccio ai suoi cari».