Morto Richard Belzer, il detective John Munch di Law & Order

Richard Belzer, attore americano celebre per essere stato per più di due decenni uno dei protagonisti della serie tv poliziesca Law & Order interpretando il detective John Munch – in particolare nella versione Unità vittime speciali – è morto all’età di 78 anni.

Dalla stand-up comedy a Law & Order

Nativo del Connecticut, aveva iniziato la carriera come stand-up comedian nei teatri newyorkesi, Belzer con il suo volto magro e scavato aveva interpretato il detective Munch comparso per la prima volta nella serie Homicide: Life on the Street, andata in onda dal 1993 al 1999 sulla Nbc. Il personaggio era poi diventato un’icona della tv con Law & Order – Unità vittime speciali, dove Belzer recitò per ben 326 episodi dal 1999 al 2016. Belzer, che era cugino di Henry Winkler, ovvero Fonzie della serie televisiva Happy Days, era apparso in altre serie televisive come Sesame Street, Miami Vice, 30 Rock e The Wire. Aveva fatto parte inoltre del cast di Scarface, diretto da Brian De Palma.

Il controverso incidente con Hulk Hogan

Nel 1984 rimase coinvolto in un episodio controverso con Hulk Hogan: durante uno spettacolo televisivo di cui era il conduttore, sfidò al wrestler di mostrare al pubblico una delle sue mosse caratteristiche dal vivo. Il lottatore acconsentì ma le cose andarono male: Belzer cadde malamente, battendo la testa e perdendo i sensi. In seguito a questo incidente, Belzer chiese un risarcimento di 5 milioni di dollari ad Hulk Hogan e alla World Wrestling Federation. Dopo aver vinto la causa, Belzer utilizzò il denaro per acquistare una fattoria a Nizza, in Francia, che chiamò ironicamente “Chez Hogan”.

Da tempo viveva in Francia

Belzer, che viveva in Francia (è morto a Beaulieu-sur-Mer, in Costa Azzurra), aveva «molti problemi di salute», ha dichiarato all’Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, suo grande amico. «Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni», ha scritto la collega Mariska Hargitay, che interpreta la detective Olivia Benson, protagonista principale di Law & Order – Unità vittime speciali.