Morto Renato Scarpa, il Robertino di Ricomincio da tre: aveva 82 anni

Renato Scarpa è morto a 82 anni. L’attore, nato a Milano il 14 settembre del 1939, è stato colto da un malore nella sua abitazione a Roma. L’artista, attore caratterista, ha avuto una lunga carriera iniziata negli anni Sessanta e proseguita per decenni, tra cinema e televisione.

Addio Renato Scarpa: il Robertino di Ricomincio da tre

Probabilmente uno dei suoi ruoli più celebre è stato quello di Robertino, nel celebre Ricomincio da tre di Massimo Troisi nel 1981. Il suo personaggio è rimasto nella storia del cinema italiano, ma Renato Scarpa vanta collaborazione con tantissimi registi importanti. Ha esordito in teatro, mentre studiava architettura a Milano. Da lì la scelta di frequentare il centro sperimentale di cinematografia e l’approdo al cinema. Il debutto data 1968, quando lavorò con i fratelli Taviani nel film Sotto il segno dello scorpione. Poi Nel nome del padre con Marco Bellocchio, E cominciò il viaggio nella vertigine di Toni Di Gregorio, Al di là del bene e del male di Liliana Cavani e Suspiria di Dario Argento. Nel 1979 arriva il personaggio di Sergio, l’ipocondriaco di Un sacco bello, che fa saltare il viaggio in Polonia dell’amico Enzo, interpretato da Carlo Verdone.

Renato Scarpa, i ruoli più recenti

La carriera di Scarpa passa da tanti ruoli e tanti generi. Il western e il comico di Trinità & Bambino… e adesso tocca a noi, ma anche i ruoli ne Il Postino e La stanza del figlio, film impegnati di Michale Radford e Nanni Moretti. Nel 2011 ottenne la candidatura ai David di Donatello come migliore attore non protagonista per il ruolo del cardinale Gregori in Habemus Papam. Ha partecipato anche a film come The Tourist, Nevermind e Domani è un altro giorno. Ma non solo cinema per Renato Scarpa. L’attore caratterista è stato in grado di variare, passando da teatro e grande schermo alla tv. Tra le apparizioni, quella del 1999 ne Il commissario Montalbano – Il ladro di merendine, ma anche ruoli in Trilussa, L’ultimo papa re e nella terza stagione di Rocco Schiavone.