Addio a Raffaele La Capria, lo scrittore napoletano aveva 99 anni

È morto all’età di 99 anni lo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo Novecento. Nel 1961 aveva vinto il premio Strega con il suo capolavoro Ferito a morte, aspra denuncia del malgoverno di Napoli, città dove era nato nel 1922.

Raffaela La Capria, le opere

Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Napoli, La Capria aveva soggiornato in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, prima di trasferirsi nel 1950 a Roma. Nella sua carriera, ha pubblicato oltre venti libri. L’esordio letterario nel 1952 con il romanzo Un giorno d’impazienza. La sua opera più nota è arrivata quasi dieci anni dopo ed è appunto Ferito a morte, romanzo che nel 1961 gli era valso il Premio Strega. Poi Amore e psiche (1973), ma anche raccolte di racconti come Fiori giapponesi (1979), La neve del Vesuvio (1988), Napolitan Graffiti (1998) e L’amorosa inchiesta (2006); il racconto Colapesce (1997) e numerosi saggi, come L’armonia perduta (1986).

Raffaela La Capria, non solo scrittore

La Capria non è stato solo uno scrittore, ma anche giornalista, sceneggiatore e traduttore. Ha infatti scritto per diverse riviste e quotidiani tra cui Il Mondo, Tempo presente e il Corriere della Sera. Dal 1990 era condirettore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. Nel corso della carriera, ha collaborato con la Rai come autore di radiodrammi e ha scritto per il cinema, contribuendo alla sceneggiatura di film come Le mani sulla città (1963), Uomini contro (1970) e Cristo si è fermato a Eboli (1979), diretti da Francesco Rosi. Ha inoltre tradotto opere per il teatro di autori come Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, T.S. Eliot, George Orwell.

Raffaela La Capria, i riconoscimenti

Oltre ai premi già citati, nel corso della sua lunga carriera ha vinto il Premio Campiello (2001), il Premio Chiara (2002), il Premio Alabarda d’oro (2011) e il Premio Brancati (2012). Nel 2004 La Capria è stato insignito della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte.

Raffaela La Capria, la vita privata

La Capria è stato sposato con l’attrice Ilaria Occhini, scomparsa il 20 luglio 2019, che era nipote dello scrittore Giovanni Papini. Dalla moglie ha avuto la figlia Alexandra La Capria, ex moglie di Francesco Venditti. Per un certo periodo è stato dunque consuocero del cantautore Antonello Venditti e di Simona Izzo.