È morto Paul Ginsborg, aveva lanciato il movimento dei girotondi

È scomparso a 76 anni Paul Ginsborg, storico inglese naturalizzato italiano, noto soprattutto per i suoi lavori sulla storia contemporanea del nostro Paese e per essere stato il cofondatore del movimento dei girotondi, nato per contestare le politiche dell’allora premier Silvio Berlusconi. Morto a Firenze dopo una lunga malattia, lascia la moglie Ajse Saracgil, docente all’Università di Napoli “L’Orientale”, e tre figli.

Paul Ginsborg, la carriera accademica

Nato a Londra il 18 luglio 1945, Ginsborg si era laureato Queens’ College di Cambridge, per poi iniziare la carriera accademica come docente di storia contemporanea al Churchill College. Successivamente si era trasferito in Italia, per insegnare nelle università di Siena e Torino. Nel 1992 l’arrivo a Firenze, come docente aveva di Storia dell’Europa contemporanea alla Facoltà di Lettere. E proprio nel capoluogo toscano Ginsborg aveva messo radici: innamorato dell’Italia, Paese a cui aveva dedicato i suoi studi e nel quale aveva deciso di vivere, dal 2010 era diventato, a tutti gli effetti, cittadino italiano.

Paul Ginsborg, critico del berlusconismo

Come storico, inizialmente Ginsborg si era occupato delle vicende italiane del Risorgimento, poi i suoi interessi si sono orientati verso lo studio dell’Italia contemporanea: una delle sue opere più importanti è senza dubbio Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, pubblicato nel 1989. Oltre alla storia, l’altra sua grande passione (comunque connessa) era la politica. Attento osservatore, aveva seguito da vicino la discesa in campo di Silvio Berlusconi e, in quanto critico del berlusconismo appunto, insieme al professore fiorentino Francesco “Pancho” Pardi, nel 2002 aveva lanciato il movimento dei “girotondi”, per contestare con manifestazioni pacifiche le politiche dell’allora presidente del Consiglio. A cavallo dei primi anni Duemila, Ginsborg aveva dedicato al fenomeno del berlusconismo due volumi. E, sempre nel 2002, era stato tra i fondatori dell’associazione Libertà e Giustizia, di cui era presidente emerito.