Morto Patrick Tambay, ex pilota Ferrari

Lutto nel mondo dei motori. È scomparso a 73 anni Patrick Tambay, pilota Ferrari in F1 nel biennio 1982-1983. Con il Cavallino aveva ottenuto i risultati migliori della carriera, centrando una vittoria in entrambe le stagioni. Tambay soffriva da molti anni del morbo di Parkinson.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022