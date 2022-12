Morte di Benedetto XVI, le reazioni della politica

Il papa emerito Benedetto XVI è morto oggi 31 dicembre, all’età di 95 anni. «Un gigante della fede e della ragione», lo ha definito la premier Giorgia Meloni: «Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà. Ho espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale».

Il cordoglio di La Russa e Fontana

Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un telegramma inviato a papa Francesco: «Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto VXI riempie tutti di grande tristezza. Guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l’esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà». Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha dichiarato in una nota: «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica».

Il ricordo di Mattarella

Cordoglio anche da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «La morte del papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua chiesa nella veste inedita di papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano». Ratzinger non è stato papa durante la presidenza di Mattarella: Benedetto XVI ha infatti lasciato soglio pontificio nel 2013, mentre l’attuale capo di Stato è entrato in carica per la prima volta nel 2015.