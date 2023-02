Addio al ballerino Michaël Denard, fu étoile dell’Opéra di Parigi

È morto a 78 anni Michaël Denard, grande protagonista del balletto francese, ex étoile dell’Opéra di Parigi, che a lungo aveva brillato sui palcoscenici internazionali distinguendosi spettacolo L’uccello di fuoco di Igor’ Fëdorovič Stravinskij, coreografato da Maurice Béjart. L’annuncio della scomparsa del danzatore è stato dato dall’Opéra.

Nato a Dresda il 5 novembre 1944 da padre francese e madre tedesca, Denard aveva iniziato a praticare danza classica molto tardi, durante l’adolescenza, entrando a far parte nel 1962 del balletto di Tolosa. Dopo aver danzato con l’Opéra national de Lorraine, nel 1965 si unì ai Ballets Européens. Pochi mesi più tardi fu scritturato dal balletto dell’Opéra di Parigi: al suo interno scalò rapidamente i ranghi, i cui ranghi furono da lui scalati rapidamente: primo ballerino già nel 1969, nel 1971 diventò danseur étoile. Decisiva per la carriera di Denard fu l’incontro con Béjart, che affascinato dal danzatore coreografò per lui una versione de L’uccello di fuoco, ruolo solitamente interpretato da ballerine. La prima al Palais des Sports di Parigi nel novembre 1970 fu un trionfo: il quotidiano francese Le Monde scrisse che Denard, «bello come un dio della rivoluzione», si era guadagnato «i gradi di grande interprete».

Nel corso della sua carriera danzò per i maggiori coreografi moderni, da George Balanchine a Jerome Robbins, fino ad Alvin Ailey e Roland Petit. Tra i suoi ruoli più celebri Albrecht in Giselle, Apollo nell’Apollon musagète e Siegfried in quattro diversi allestimenti de Il lago dei cigni. Étoile fino al 1989, dopo aver dato l’addio alle scene Denard fu dal 1992 al 1996 direttore del balletto balletto della Staatsoper Unter den Linden di Berlino. Successivamente tornò a danzare per un altro decennio soprattutto all’Opéra Garnier, come ballerino caratterista. L’ultima apparizione sul palco, come attore teatrale, risaliva all’autunno del 2018.