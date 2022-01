Addio al topo eroe della Cambogia

Magawa, il topo gigante africano che in Cambogia fiutava le mine antiuomo, si è spento a 8 anni, cinque dei quali passati in servizio. Lo rende noto Apopo, organizzazione non profit belga che lo aveva addestrato in Tanzania nel programma HeroRAT. Nel corso della sua attività, aveva scovato circa 100 ordigni di vario tipo in tutta la nazione, tanto da meritarsi un medaglia al valore per il suo coraggio. «Magawa si è spento lo scorso weekend in serenità», ha dichiarato Apopo, affermando anche come nei precedenti giorni fosse apparso in buona salute. «Ha trascorso gran parte della settimana giocando con il suo solito entusiasmo». Poi il buio, con una perdita di interesse nei confronti del cibo e sonni molto più lunghi, fino al decesso.

Il topo gigante svolgeva in 30 minuti il lavoro umano di 4 giorni

Magawa era cresciuto in Tanzania, dove aveva seguito un anno di addestramento prima di essere portato in Cambogia e iniziare la sua carriera sul campo. Come riporta la Bbc, il topo era lungo circa 70 centimetri e pesava 1,2 chilogrammi. Nonostante le sue incredibili dimensioni, Magawa ha mostrato sempre agilità e leggerezza nel muoversi sui campi minati. In cinque anni, ha ripulito un’area di 141 mila metri quadrati, l’equivalente di circa 20 campi da calcio. Apopo ha confermato che il topo era in grado di sondare una zona circoscritta grande quanto un campo da tennis in soli 30 minuti. Un’abilità eccezionale se si pensa che, con un metal detector, un uomo impiegherebbe circa quattro giorni.

Per il suo lavoro, nel 2020, aveva ricevuto una medaglia d’oro al valore PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals). Si tratta dell’equivalente della George Cross, la più alta onorificenza civile del Regno Unito. È stato il primo topo a ottenere un simile riconoscimento nei 77 anni di storia dell’ente benefico. «Tutti noi di Apopo stiamo sentendo la perdita di Magawa e siamo grati per l’incredibile lavoro che ha svolto», ha concluso l’ente in una nota. «Il suo sorprendente olfatto ha consentito alle comunità della Cambogia di vivere, lavorare e giocare senza temere di perdere la vita».

Apopo sta addestrando Ronin, il successore di Magawa

Lo scorso giugno, Magawa si era comunque già “ritirato” dal servizio per anzianità. Apopo aveva per questo annunciato di aver intrapreso l’addestramento di Ronin, che spera possa essere il suo degno successore. Nato anche lui in Tanzania, a Morogoro, misura 68 centimetri e pesa circa 1,1 chilogrammi, quindi è leggermente più piccolo di Magawa. Ha ancora solo due anni di vita, pertanto le sue dimensioni potranno aumentare, e presenta un carattere «amichevole e rilassato con grande propensione al lavoro». In Cambogia sono ancora presenti sei milioni di mine, Negli anni circa 25 mila persone, tra cui molti bambini, hanno perso almeno un arto a seguito di un’esplosione, il dato più alto a livello mondiale.