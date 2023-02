Addio al mangaka Leiji Matsumoto, autore di Capitan Harlock

Il mangaka Akira “Leiji” Matsumoto, leggenda dell’animazione giapponese e padre del pirata spaziale Capitan Harlock, è morto all’età di 85 anni per insufficienza cardiaca. Il decesso è avvenuto la scorsa settimana ma è stato reso noto solo adesso, annunciato dallo studio di produzione Toei.

Un talento precoce: gli inizi della carriera

Nato a Kurume il 25 gennaio 1938, a 16 anni aveva pubblicato sulle pagine del magazine Manga Shonen il suo primo lavoro, Le avventure di un’ape, che riscosse un buon successo. Dopo gli inizi nel genere degli shōjo manga, pubblicati su riviste femminili, passò in seguito seguito alle serie per ragazzi, specializzandosi in quelle di fantascienza che lo hanno reso celebre.

Il successo con i manga di fantascienza

Tra i suoi manga più famosi, realizzati nel corso della lunga carriera, vanno ricordati Galaxy Express 999, Starzinger, La corazzata Yamato (la più longeva casa di distribuzione di anime in Italia, Yamato Video, prende il nome proprio da questa serie), Danguard A – l’unico di genere mecha – Queen Emeraldas, La Regina dei Mille Anni e, soprattutto, Capitan Harlock: tutte queste serie, che spesso intrecciavano personaggi e avvenimenti ricorrenti, furono tutte state trasposte in fortunati anime, curati dallo stesso Matsumoto. Nel 2013 il film di animazione Capitan Harlock, basato sull’omonimo manga di Matsumoto, è stato presentato fuori concorso alla 70esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La collaborazione con i Daft Punk

Matsumoto è stato anche l’autore di Interstella 5555, anime-musical con colonna sonora dei Daft Punk, presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 56esimo Festival di Cannes. Alcuni estratti del film sono stati proposti poi come videoclip per i singoli che il duo francese francese ha estratto dell’album Discovery.

Il governo giapponese nel 2010 lo aveva premiato con l’Ordine del Sole Nascente. Due anni dopo, presso l’ambasciata giapponese in Francia, Matsumoto era stato insignito dell’Ordre des Arts et des Lettres.