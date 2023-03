Addio a Lance Reddick, l’attore di The Wire aveva 60 anni

È stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles Lance Reddick, attore noto soprattutto per il ruolo del tenente Cedric Daniels nella serie The Wire. Per il cinema, dopo l’esordio in Paradiso perduto di Alfonso Cuarón, Reddick era apparso nella saga John Wick con Keanu Reeves, Sotto assedio – White House Down di Roland Emmerich e Oldboy di Spike Lee. La morte dovrebbe essere avvenuta per cause naturali, probabilmente un infarto secondo quanto trapelato. L’attore aveva 60 anni.

La carriera dell’attore di Baltimora tra cinema e tv

Originario di Baltimora, nel Maryland, dove era nato il 7 giugno 1962, Reddick aveva iniziato la carriera di attore nel 1996 con un ruolo in un episodio della serie tv New York Undercover. Tra il 2000 e il 2001 aveva poi interpretato la parte del detective Johnny Basil nella serie televisiva Oz. A incoronarlo era stata però The Wire, serie cult andata in onda su HBO fino al 2008 e ambientata proprio nella sua Baltimora, città dall’altissimo tasso di criminalità, in cui ha vestito i panni del tenente Cedric Daniels.

Visto anche in Lost e Fringe, Reddick era stato scelto poi da Ryan Murphy per interpretare il ruolo di Papa Legba nella terza stagione di American Horror Story, ruolo che ha poi ripreso nell’ottava stagione. Dal 2014 ha vestito i panni di Charon, il concierge dell’hotel Continental nella saga di John Wick. Il protagonista Keanu Reeves ha dichiarato che l’ultimo film con il collega e amico, John Wick 4 (in Italia dal 23 marzo) sarà dedicato alla sua memoria.

Non solo recitazione, ma anche musica: nel 2011 un album jazz

Reddick non era solo un attore, ma anche un bravo musicista: aveva infatti studiato composizione classica e suonava il pianoforte. Nel 2011 la pubblicazione del suo primo album jazz, Contemplations and Remembrances. L’attore era sposato e aveva due figli.