È morto Joe Lara. L’attore americano, 58 anni, star di Tarzan-La grande avventura ha perso la vita a seguito di un incidente aereo nel quale sono decedute anche sua moglie, Gwen Shamblin Lara, leader del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries e altre cinque persone. I sette erano a bordo di un jet privato decollato dall’aeroporto Smyrna Ruthedord County ed erano diretti a Palm Beach, in Florida. Il piccolo velivolo è precipitato nelle acque del lago Percy Priest, in Tennessee. Le ricerche sono andate avanti per due giorni. Le squadre di soccorso accorse sul posto non hanno purtroppo trovato superstiti. «I nostri sforzi sono passati dall’iniziale speranza di salvataggio al recupero dei cadaveri», ha comunicato un portavoce che ha coordinato i soccorsi. Ancora ignote le cause del disastro. Lara lascia una figlia, Liana, avuta da una precedente relazione con Natasha Pavlovich.

Joe Lara cominciò come modello per approdare alla Cbs nel 1989

William Lara – questo il vero nome dell’attore – e Gwen Shamblin erano convolati a nozze nel 2018. L’attore era famoso al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di protagonista nel film Tarzan a Manhattan (1989) e recitato nella serie televisiva Tarzan: la grande avventura. Nato nel 1962 a San Diego, in California, Lara abbandona gli studi universitari e intraprende la carriera di modello poi, nel 1989, è chiamato dalla Cbs come attore. Dopo il successo della pellicola cinematografica è stato chiamato a interpretare il personaggio creato nel 1932 dallo scrittore Edgar Rice Burroughs nella fortuna serie tivù che lo ha consacrato al grande pubblico. Nelle vesti del re della giungla è stato notato e apprezzato a Hollywood e da lì è iniziata la sua avventura nel mondo del cinema. Ha impersonato ruoli d’azione in film come Bersaglio di mezzanotte, Il guerriero d’acciaio, Final Equinox, Il giorno del giudizio e Doomsdayer oltre a fare apparizioni in famose serie televisive come Baywatch e Conan.

La serie Tarzan-La grande avventura con Joe Lara è andata in onda dal 1996 al 1997

L’etichetta di Tarzan ormai la sente sua e così nel 1996 diventa anche produttore di Tarzan, le epiche avventure dove è sempre lui a volare con la liana da un albero all’altro. Tarzan-La grande avventura ha posto al centro dell’attenzione la figura del re della foresta e delle scimmie insistendo molto sulla sua identità e scavando all’interno del personaggio. Oltre alle trame d’azione e al consueto modo di raccontare e descrivere il protagonista ha dato spazio alle vicende parallele: esseri magici, gli stregoni e i loro riti, le civiltà nascoste che orbitavano nella foresta, viaggi in regni sconosciuti, indagando sul mistero della scomparsa della tribù di Themba. La serie è andata in onda dal 1996 al 1997 ed è stata girata in Sudafrica. Nel 2002 Lara abbandona le scene e si dà alla musica, e corona il suo sogno canoro incidendo un album in stile country: The cry of freedom, dove si fa apprezzare per l’abilità alla chitarra.