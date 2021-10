Addio a James Michael Tyler, il Gunther di Friends

È morto James Michael Tyler. L’attore, noto per aver interpretato Gunther, il barista del Central Perk, in Friends aveva 59 anni ed era malato di cancro. Nel settembre 2018 gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata e quando Tyler lo aveva annunciato ormai il cancro si era diffuso alle ossa. Per questo aveva saltato la reunion di Friends a inizio anno ma non aveva rinunciato a partecipare allo speciale via Zoom: «È stato insieme dolce e molto amaro, onestamente», commentò Tyler. «Sono stato molto felice di esserci. È stata una mia decisione non farne parte fisicamente e apparire su Zoom, perché non volevo introdurre qualcosa di negativo. Non volevo dire: “Oh, e comunque, Gunther ha il cancro”».

I ruoli di Tyler in Scrubs, Just Shoot Me! e Episodes con Matt LeBlanc

Oltre al suo ruolo in Friends, Tyler è apparso anche in episodi di Scrubs, Just Shoot Me! e nel ruolo di se stesso in Episodes con Matt LeBlanc. Il produttore di Friends Kevin Bright ha twittato: «James Michael Tyler, il nostro Gunther, è morto la scorsa notte. Era una persona incredibile che ha passato i suoi ultimi giorni ad aiutare gli altri. Dio ti benedica James, Gunther vivrà per sempre».

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever. — Kevin Bright (@kbrightELA) October 24, 2021

Il ricordo di Jennifer Aniston, Courtney Cox e Matt LeBlanc

«Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te», ha scritto Jennifer Aniston su Instagram postando una clip della serie. «Grazie per le risate che hai portato nello show e in tutte le nostre vite. Ci mancherai tantissimo».

Anche Courteney Cox, nella serie Monica, ha ricordato il collega: «La grandezza della gratitudine che hai portato sul set e che hai mostrato ogni giorno è la grandezza della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James».

Mentre Matt LeBlanc (Joey) ha voluto ricordare l’atmosfera bellissima che si era creata sul set tra tutti loro: «Ci siamo fatti un sacco di risate, amico. Ci mancherai, riposa in pace».