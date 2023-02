Morto Ilario Castagner, ex allenatore di Perugia, Milan e Inter

È morto a 82 anni Ilario Castagner, ex calciatore e allenatore che ha legato la sua carriera principalmente al Perugia, sedendosi però anche sulle prestigiose panchine di Milan e Inter. Nei primi Anni 90 aveva intrapreso l’attività di commentatore televisivo, collaborando dapprima con Telemontecarlo e, in seguito, con Mediaset e Rai.

Castagner, la carriera da calciatore

Di ruolo centravanti, Castagner come calciatore non era andato oltre la Serie B, dove aveva esordito nel 1959/60 con la Reggiana. Sceso in C, dove aveva poi giocato il resto della carriera, aveva successivamente indossato le maglie di Legnano e Perugia, nell’ultima delle tre stagioni in Umbria, Castagner aveva vinto con 17 reti la classifica marcatori del girone B. Dopo altri tre anni al Prato, aveva chiuso precocemente la carriera a nemmeno 29 anni, nelle file del Rimini.

Castagner, la carriera da allenatore

Più fortunata la carriera da allenatore. Dopo una breve esperienza nelle giovanili dell’Atalanta, nel 1974 fu scelto come allenatore del Perugia, che nella stagione di esordio portò dalla B alla A. Seguirono annate di grandi soddisfazioni, per la “squadra dei miracoli”, culminate nel secondo posto del 1978/79 alle spalle del Milan, in un campionato che il Perugia chiuse senza sconfitte (11 vittorie e 19 pareggi), prima squadra a riuscirci nella storia del girone unico.

Nel 1980 fu ingaggiato dalla Lazio, appena declassata in Serie B per lo scandalo del Totonero. Esonerato a metà della stazione successiva, nel 1982 firmò per il Milan, che per la seconda volta nella sua storia si era ritrovato in cadetteria: con lui in panchina, il Diavolo centrò subito la promozione. Nel 1985 il passaggio all’altra sponda del Naviglio: l’esperienza come tecnico dell’Inter durò poco più di un stagione. In seguito Castagner fu tecnico dell’Ascoli, sempre in Serie A. Seguirono le esperienze sulle panchine di Pescara e Pisa, in B, prima del ritorno a Perugia nel 1993: anche questa volta immediata promozione, dalla C alla serie cadetta. Esonerato dal vulcanico presidente Luciano Gaucci, fu poi richiamato in panchina nella primavera del 1998 e riuscì a centrare un’altra promozione, questa volta in A. L’anno seguente, dopo essere entrato ancora in rotta con Gaucci, Castagner rassegnò le dimissioni a metà stagione, chiudendo la carriera di allenatore.