Morto Gordon Moore, co-fondatore di Intel

Il co-fondatore di Intel Gordon Moore, ideatore della teoria sull’evoluzione tecnologica dei chip per computer, è morto all’età di 94 anni. Ne dà notizia il colosso dei semiconduttori. «Il mondo ha perso un gigante con Gordon Moore, uno dei fondatori della Silicon Valley e un vero visionario, che ha aperto la strada alla rivoluzione tecnologica», ha twittato il Ceo di Apple Tim Cook.

Nel 1965 enunciò il principio conosciuto come Legge di Moore

Nato a San Francisco, Moore frequentò gli studi di chimica e fisica presso l’Università della California, Berkeley e il California Institute of Technology: in quest’ultimo istituto ottenne il Dottorato di Ricerca in Chimica. Reclutato nel 1956 come ricercatore presso la neonata compagnia californiana Shockley Semiconductor, lasciò l’azienda l’anno successivo per fondare un’altra compagnia di silicio: Fairchild Semiconductor. Qui lavorò per undici anni ed è proprio in questo periodo, per la precisione nel 1965 quando era a capo del settore Ricerca & Sviluppo, che Moore arrivò a predire, in un articolo pubblicato dalla rivista Electronics, che la densità dei transistor nei microprocessori sarebbe raddoppiata ogni anno. Carver Mead, un altro pioniere dei microchip, diede a quanto scritto il nome di “Legge di Moore”. Nel 1975, passato cioè un decennio, la previsione si rivelò corretta. Poi i tempi si allungarono a due anni, periodo che rimarrà valido per tutti gli Anni Ottanta.

Nel 1968 aveva fondato Intel insieme a Robert Noyce

Nel 1968 creò insieme al fisico Robert Noyce la Integrated Electronics Corporation, successivamente abbreviata in Intel Corporation. L’azienda nel 1971 commercializzò il primo microprocessore: fu una rivoluzione. Intel è oggi il più importante produttore di semiconduttori negli Stati Uniti e il terzo al mondo per fatturato, dietro alla sudcoreana Samsung e alla taiwanese TSMC. All’età di 72 anni Moore aveva lasciato il consiglio di amministrazione di Intel per raggiunti limiti di età, diventando Presidente onorario dell’azienda da lui cofondata. Per quanto riguarda la legge enunciata nel 1965, gli specialisti prevedono che presto non sarà più applicabile a causa dei limiti fisici all’integrazione dei transistor su un microprocessore.