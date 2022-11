Morto il giornalista e scrittore Gianni Bisiach

È morto all’alba a Roma Gianni Bisiach, giornalista e scrittore che aveva legato il suo nome soprattutto a inchieste e speciali sulla storia realizzati per la Rai, per il settimanale Tv7 e per il Tg1, dove curò per anni la rubrica intitolata Un minuto di storia. Aveva 95 anni e da tempo viveva in una struttura per anziani a Monte Mario. A confermare la notizia alla stampa è stato l’avvocato Giorgio Assumma, legato a Bisiach da una lunga amicizia: «Purtroppo questa mattina sono stato svegliato da una telefonata della segretaria di Gianni, che mi informava della sua scomparsa. Gianni non aveva parenti e quindi con un po’ di amici stiamo cercando di organizzare una camera ardente e un saluto, su cui informeremo più tardi», ha detto a Adnkronos. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.

La carriera di Bisiach, dall’Africa alla Rai

Diplomato nel 1946 al liceo scientifico di Gorizia, successivamente si era trasferito per sei anni in Africa, come ufficiale meteorologico della Royal Air Force all’aeroporto di Asmara. In seguito era stato ricercatore al laboratorio geologico dell’Eritrea, lavorando anche come geologo cercatore d’uranio in Dancalia. Poi aveva ottenuto due lauree in medicina e chirurgia, specializzandosi in anestesia e radiologia. Entrato in Rai grazie a Massimo Rendina, che aveva conosciuto ad Asmara, dalla fine degli Anni Cinquanta Bisiach ha realizzato oltre 3 mila servizi, puntate e speciali di storia per l’emittente pubblica. Autore di numerose inchieste di successo, per il Tg1 curò dal 2001 al 2013 la rubrica quotidiana Un minuto di storia, sempre con alti indici di ascolto. Nel corso della carriera si era cimentato anche come conduttore radiofonico e regista di documentari, in più aveva pubblicato diversi libri. Nel 2018 era stato insignito del titolo di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Bisiach, il ricordo del ministro Sangiuliano

Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo aver appreso dalle agenzie la notizia: «Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Gianni Bisiach, uno dei protagonisti della storia del giornalismo italiano del secondo Novecento che ha dato molto alla RAI e più in generale alla televisione nazionale. Ero legato a lui da sincera amicizia in un rapporto personale al quale devo molto. Esprimo sincero cordoglio a nome mio e del governo per questo grave lutto che colpisce il mondo della cultura».