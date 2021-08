Addio a Giorgio Lopez, chi era la storica voce del maestro Miyagi in Karate Kid

Il mondo del doppiaggio italiano piange Giorgio Lopez. L’attore, voce di tante star hollywoodiane tra cui Danny DeVito e Dustin Hoffman, è morto oggi a Roma all’età di 74 anni per cause ancora non specificate. Memorabile la sua interpretazione nei panni del Maestro Miyagi, interpretato da Noriyuki “Pat” Morita, della saga Karate Kid. Sua la voce che recita la famosa frase «Dai la cera, togli la cera».

Giorgio Lopez, una carriera vissuta fra i grandi

Fratello maggiore dell’attore Massimo e padre dei doppiatori Gabriele e Andrea, era nato a Napoli il 16 febbraio 1947. Laureatosi in Lettere all’Università La Sapienza di Roma nel 1974, si era poi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”.

Ha prestato la voce a numerosi volti noti del cinema americano, su cui spiccano Danny DeVito (doppiato di recente in Dumbo e Jumanji: The next level) e Dustin Hoffman, per cui aveva raccolto il testimone di Ferruccio Amendola. Oltre a loro ha anche doppiato John Cleese in tanti film, tra cui i tre di Shrek, e John Hurt, l’Olivander della saga di Harry Potter.

Molto impegnato anche a teatro, ha calcato il palco per le ultime volte nel 2016 negli spettacoli Io sono Dio e Eduardo, Totò, Trilussa. Nel luglio del 2009 aveva vinto il premio Leggio d’oro per la direzione del doppiaggio del film Houdini – L’ultimo mago, mentre nel 2015 si era aggiudicato il “Premio alla Carriera” al Festival delle voci d’attore.

Tanti i saluti sui social, a partire dal fratello Massimo, che ha voluto ricordarlo con un toccante video pubblicato poco fa sul suo profilo Facebook. «Mio fratello Giorgio se n’è andato questa mattina all’alba», ha detto l’attore. «Se ne va un grande artista, un filosofo. Ma lui non si è spento, perché il suo spirito forte rimane». A lui si sono uniti tante altre stelle del doppiaggio italiano, tra cui Fabrizio Pucci e Luca Ward. «Giorgio, tu nell’eternità immortale, la tua leggerezza indimenticabile, quella dei Giganti», ha postato la voce italiana di Russell Crowe e Keanu Reeves.