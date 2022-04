Morto Freddy Rincon: le cause, l’incidente e la carriera dell’ex calciatore del Napoli

Freddy Rincon è stato un calciatore del Napoli e Real Madrid, nonché stella della Nazionale colombiana. Ha perso la vita a 55 anni il 13 aprile 2022 a causa delle conseguenze di un brutale incidente d’auto. Ecco chi era Freddy Rincon e perché tutta la Colombia lo piange.

Chi era Freddy Rincon?

Freddy Rincón, il cui nome vero e completo è Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia è nato a Buenaventura, il 14 agosto 1966. Del segno zodiacale del Leone, è stato un allenatore di calcio e calciatore colombiano nel ruolo di centrocampista o di ala. Ha iniziato la sua carriera da calciatore nel 1986, nell’Atlético Buenaventura. Poi è stato in diversi altri team, come Independiente Santa Fe, América de Cali, Palmeiras, Napoli, Real Madrid, Corinthians, Santos, e Cruzeiro.

Con la Nazionale colombiana, Rincón ha segnato 17 gol in 84 gare disputate. È stato convocato per i campionati mondiali del 1990, 1994 e 1998, diventando uno dei pilastri della Nazionale Colombiana degli anni ’90, nota come la Generazione d’oro. Da menzionare un suo gol segnato alla Germania, a Milano, durante i mondiali del 1990. Una volta terminata la sua carriera da giocatore, ha iniziato quella da allenatore. Ha allenato Iraty, São Bento e São José.

Nel 2015 l’ex calciatore si è trovato in seri guai giudiziari. Rincon è stato infatti ricercato e indagato dall’interpol per riciclaggio di denaro sporco a Panama. Secondo le inchieste, avrebbe acquistato a suo nome diverse proprietà, usando però i soldi di un noto boss del narcotraffico, Pablo Rayo Montano.

Le cause della morte dell’ex calciatore

L’ex calciatore colombiano 55enne Freddy Rincon ha perso la vita il 13 aprile 2022. Le cause sono da ricondursi a un terribile incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Rincon era alla guida del suo furgone a Cali, nel sud-ovest della Colombia, quando si è trovato parte di un violento impatto con un autobus di linea. Oltre all’ex calciatore, sono rimasti feriti nella collisione l’autista del bus e le altre quattro persone a bordo del furgone.

Le condizioni di Rincon, ricoverato all’Imbanaco Clinic di Cali, sono subito apparse critiche: aveva riportato un grave trauma cranico. Nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. La Federcalcio colombiana si è dichiarata sconvolta dall’accaduto. “La FCF è profondamente addolorata per la morte di Freddy Eusebio Rincón Valencia e invia un messaggio di sostegno e incoraggiamento alla sua famiglia, agli amici e ai parenti in questo momento difficile”, si legge in una nota.

La moglie e i figli dell’ex calciatore

La moglie di Freddy Rincón si chiamava Priscila Silvestre. Assieme i due hanno avuto un figlio di nome Sebastian Rincón, anche lui calciatore, che gioca come punta centrale.