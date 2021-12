Addio a Franco Ziliani, papà del Franciacorta

È morto a 90 anni Franco Ziliani, “papà” della cantina Berlucchi e dunque del DOCG Franciacorta: è soprattutto all’enologo appena scomparso se, oggi, i vini spumanti italiani posso rivaleggiare con gli champagne francesi sulle tavole di tutto il mondo.

Ziliani, il vino spumante «alla maniera dei francesi»

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, attorno alle metà degli Anni Cinquanta il giovane enologo Franco Ziliani fu contattato dal conte Guido Berlucchi, interessato a togliere opacità al suo Pinot del Castello, un bianco fermo “poco stabile” prodotto dalle sue viti. Appena diplomatosi alla Scuola Enologica di Alba, Ziliani propose a Berlucchi di creare in Franciacorta un vino spumante con metodo classico, «alla maniera dei francesi». Dopo sei anni, dalle cantine di Erbusco uscirono le prime tremila bottiglie di Pinot di Franciacorta, un vino che oggi tutto il mondo identifica con le bollicine italiane. «Non funzionò subito. Per tre anni abbiamo sbagliato. Il vino non rifermentava in bottiglia, oppure il fondo dei lieviti si cristallizzava. Non avevamo le attrezzature. Avevamo tappi orribili», raccontò Ziliani in un’intervista. Nel 2021 la cantina della Franciacorta ha celebrato i 60 anni di storia.

Ziliani, padre fondatore di un sogno italiano

«Padre fondatore di un sogno, creare spumanti italiani alla pari dei francesi», così lo ricorda la sua famiglia. Le prime tremila bottiglie dello spumante Franciacorta furono vendute a 1.200 lire, sei volte più del Pinot del Castello, che ne costava “appena” 200. In quest’avventura, a Ziliani e Berlucchi si unì anche l’assicuratore Giorgio Lanciani, amico e collega del secondo. E funzionò: già nel 1970 la Cantina Guido Berlucchi & C. vendeva 120 mila bottiglie, diventate un milione nel 1980. Oggi i tappi che saltano da bottiglie con etichetta Berlucchi sono, ogni anno, addirittura 4,2 milioni. Tutte prodotte con determinazione nei soliti 135 nel bresciano. Di recente, il Gambero Rosso ha assegnato all’azienda il titolo di Cantina dell’anno 2022. Oggi al timone ci sono i figli Arturo, Cristina e Paolo.