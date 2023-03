Morto l’imprenditore Franco Massa, nel 1976 fondò Conbipel

È morto a Cocconato (provincia di Asti) l’imprenditore piemontese Franco Massa, fondatore della Conbipel. Aveva appena compiuto 83 anni ed era malato da tempo. Nel 1998 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro aveva conferito a Massa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica”.

Nel 1958 aveva aperto il suo primo laboratorio

Franco Massa era nato proprio a Cocconato il 22 febbraio 1940. A 11 anni era entrato come garzone di bottega in un laboratorio di cinture, avviando poi a 18 anni una sua attività in alcuni locali ricavati nella casa di famiglia. Il laboratorio ebbe grande successo, arrivando a essere fornitore di Upim, Rinascente e Standa. Negli Anni Settanta, con la moglie Marisa Bianchin, Massa costruì una fabbrica con spaccio di vendita al pubblico.

Il lancio di Conbipel e il successo del marchio

Nel 1976 nacque il primo magazzino di logistica per il Gruppo Finanziario Tessile di Torino. Nello stesso anno il lancio del marchio Conbipel, specializzato in pelle e pellicce, che sarebbe poi diventato noto a tutti gli italiani anche grazie a testimonial famosi come il calciatore Paolo Rossi, fresco campione del mondo nel 1982.

Nel 2007 la cessione dell’azienda a Oaktree

Dal 1976, data della fondazione, Conbipel ha sviluppato una catena di negozi di abbigliamento, prima in Piemonte e poi in tutta Italia, fino ad arrivare a 160 punti vendita e 2.500 dipendenti nel 2007, anno in cui la famiglia Massa cedette l’azienda a uno dei più importanti fondi di investimento americani, la Oaktree Capital Management di Los Angeles, per una cifra vicina ai 200 milioni di euro. Alla fine degli anni Massa volle la costruzione di un nuovo magazzino per la logistica: lo fece costruire nella sua Cocconato, per preservare l’occupazione di 300 persone sul territorio. Massa aveva compiuto 83 anni il 22 febbraio. I funerali si terranno in forma privata.